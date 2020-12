Material de la Campanya de Nadal de suport a les llibreries i promoció de la lectura

Posted by

Gremi d’Editors de Catalunya – Barcelona – 11 de desembre de 2020

Continuem amb la comunicació que us vàrem enviar fa uns dies. Avui, 11 de desembre, comença la campanya de Nadal de suport a les llibreries i promoció de la lectura que s’allargarà fins al 5 de gener de l’any vinent. Aquesta campanya es desenvoluparà en els principals mitjans de premsa en línia, xarxes socials, ràdio i a la Xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’hem de construir entre tots per la qual cosa és imprescindible la vostra col·laboració.

Hem realitzat una creativitat que volem es converteixi en la imatge de la campanya. En el següent enllaç podeu accedir a diferents formats amb la finalitat que pugueu incorporar-la a les vostres pàgines web, perfils socials o la feu servir en aquells suports que considereu oportú (bosses, punts de lectura, cartells, etc.).

Si necessiteu algun format que no s’inclogui per a la seva aplicació, preguem que ens ho feu saber a través del correu electrònic de la Cambra clc@cambrallibre.cat per a sol·licitar la seva realització.

Volem que aquesta campanya tingui la màxima difusió possible i que entre tots aconseguim fer-la arribar a tothom!

Gràcies anticipades per la vostra col·laboració.

Cambra del Llibre de Catalunya

Barcelona, 11 de desembre de 2020