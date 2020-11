Posted by

Gremi d’Editors de Catalunya – Barcelona – 4 de novembre de 2020

Us enviem la petició del Màster d’Edició de Taller de los Libros per si podeu acollir alumnes en pràctiques.

El Màster de Edició de Taller de los Libros es va fundar l’any 2011, en una iniciativa conjunta de diverses editorials independents, i constitueix l’únic curs d’edició d’extensió superior que es desenvolupa in-house, és a dir, a les oficines professionals d’una editorial en actiu, garantitzant una formació de caràcter altament pràctica per a l’alumne. Les editorials independents col·laboradores són Àtico de los Libros, Gallo Nero, Sajalín Editores, Cabaret Voltaire, Editorial Impedimenta, Nórdica Libros, Raig Verd, Kitsune Books, Ediciones del Periscopi o Alrevés Editores, entre altres. Els alumnes del màster estan disponibles per a la realització de pràctiques editorials que van d’un mínim de 60 hores a un màxim de 350 hores, amb la opció de renovar-les, sota un conveni de pràctiques. Taller de los Libros manté convenis de col·laboració de pràctiques amb editorials independents així com amb el Grup Planeta, Penguin Random House, Grupo Zeta, Grupo Edelvives, entre altres.

Per rebre els currículums dels alumnes de l’edició 2020-2021 cal posar-se en contacte amb l’organització del màster directament: info@tallerdelibros.com

Més informació: www.tallerdelibros.com

