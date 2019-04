Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 d’abril de 2019

Maseru és la capital i ciutat més poblada de Lesotho, situada a la vora del riu Caledon, fronterer amb Sud-àfrica. És la capital del districte homònim. Fins a l’any 2004 Maseru tenia una creixent indústria tèxtil recolzada per inversors xinesos, però des de la fi del cobrament d’aranzels a la indústria tèxtil xinesa per part dels Estats Units el rubro ha entrat en una profunda crisi, arribant gairebé a desaparèixer. Altres activitats econòmiques de la ciutat eren la fabricació d’espelmes i de catifes, però s’han vist deslluïda per la indústria sud-africana.

Maseru es connecta amb Sud-àfrica a través del lloc fronterer de Maseru Bridge. Ladybrand és la localitat sud-africana més propera.

Maseru era un petit poble quan va ser feta capital dels basotho pel rei Moshoeshoe I en 1869. Va ser la capital del protectorat britànic de Basutoland entre 1869 i 1871 i entre 1884 i 1966, quan Basutoland va obtenir la independència i el seu nom va ser canviat a Lesotho .

La Universitat Nacional de Lesotho es troba prop de la ciutat, en un poble anomenat Roma, i també hi ha un aeroport internacional en les rodalies, en Thoteng-ea-Moli.

Maseru està situat al nord-oest de Lesotho, a la frontera amb Sud-àfrica, dividits pel riu Mohokare. Els dos països estan units per un lloc fronterer al pont de Maseru, que creua el riu. A la banda sud-africà, Ladybrand és el poble més proper a Maseru. La ciutat es troba en una vall poc profund al peu de la Hlabeng-Sa-Likhama, arran de les muntanyes Maloti. L’elevació de la ciutat apareix com 1.600 metres sobre el nivell del mar. La ciutat té una superfície de prop de 138 quilòmetres quadrats

Lesotho, el nom oficial és Regne de Lesotho (en sesotho, Muso oa Lesotho), és un país del sud d’Àfrica, geogràfica i políticament enclavat dins de Sud-àfrica. La seva capital i ciutat més poblada és Maseru. És un membre de la Mancomunitat de Nacions, i anteriorment era conegut com Basutoland. El nom vernacle del país, Lesotho, pot traduir-se com “el país dels qui parlen sesotho”.

Font: wikipedia