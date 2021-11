Marta Segarra define el “género” como la percepción social de las diferencias atribuidas a los sexos, que se construye a través de representaciones culturales y simbólicas, y se traduce en normas a seguir

Jesús Conte, 19 de noviembre de 2021

No hay solo dos géneros, sino que el género es un continuo en el que caben múltiples identidades

La identidad de género no condiciona la orientación sexual

“El género, en su origen, se refería a la parte de nuestra identidad personal o de nuestro papel en la colectividad que vamos conformando a lo largo de nuestra existencia, siguiendo unas normas, la mayoría no escritas ni percibidas como tales. El sexo se consideraba, en cambio, un hecho biológico dado y no modificable. Recientemente, esta distinción se ha complicado y ha cobrado importancia la idea de que la clasificación de los seres humanos en dos categorías sexuales es fruto de la mente humana y, por lo tanto, resulta hasta cierto punto arbitraria respecto a la existencia material de los cuerpos.”

Marta Segarra, catedrática de Estudios de Género en la Universidad de Barcelona, caracteriza así este concepto tan en boga últimamente en su último libro Género. Una inmersión rápida (Tibidabo Ediciones) que sale a la venta esta semana.

La noción de género, que despierta un vivo debate entre sus defensores y detractores por razones culturales, religiosas y/o políticas, explica que una persona puede tener una “identidad de género” que no corresponda al sexo que le fue asignado al nacer a partir la interpretación de ciertos rasgos físicos. Pero la identidad de género no es fija a lo largo de la vida, sino que puede evolucionar y cambiar. Además, las dos únicas categorías que hasta ahora han tenido curso en nuestras sociedades se quedan estrechas para muchas personas que no se identifican simplemente con una de estas dos posibilidades: mujer u hombre, femenino o masculino.

Contrariamente a lo que afirman los detractores de este concepto, el género no niega la realidad biológica, sino que la combina con lo cultural o desarrollado socialmente. La dimensión social y colectiva del género se expresa desde sus representaciones simbólicas en el ámbito de la cultura, el arte y la religión, hasta sus manifestaciones sociales en el mundo del trabajo, la política o el deporte.

Género, sexo y cuerpo

El libro aborda los aspectos subjetivos del género, en especial sus relaciones con el cuerpo y con lo que englobamos en la palabra sexo (incluida la sexualidad). También trata de las normas, implícitas y explícitas, que las personas siguen consciente o inconscientemente y que marcan los roles sociales de hombres y mujeres.

La «autodeterminación del género», un concepto problemático porque el género tiene siempre un carácter social, reconoce a los individuos la decisión sobre su propia asignación a un sexo-género, sin que ello presuponga que se tengan que someter a cambios físicos. En algunos países, en cambio, se exige la esterilización para la reasignación oficial al otro sexo-género.

Rol cultural, familiar y social

Fenómenos con tanta vigencia hoy como la reivindicación del no-binarismo o las transiciones de género difuminan los límites entre lo femenino y lo masculino, o entre mujer y hombre, y nos llevan a preguntarnos si estamos asistiendo al fin del género e incluso de la humanidad tal como la conocemos

Entre los factores culturales que influyen en la asignación de roles binarios, Marta Segarra describe los arquetipos de mujeres pasivas y victimizadas, que contrastan con los héroes activos y aventureros, habituales en la historia del arte occidental y reflejada todavía en algunas manifestaciones culturales como el cine, la publicidad o los videojuegos.

Los roles de género influyen mucho más temprana y profundamente de lo que la mayoría cree en la educación de niños y niñas, más allá de la que reciben en la escuela y en la familia.

Evidentemente, un libro sobre esta materia no podía dejar de lado la discriminación laboral y profesional. Las mujeres todavía se encuentran con mayores obstáculos que los hombres para dedicarse a ciertas ramas del saber científico, especialmente las denominadas ciencias duras y tecnológicas. Las supuestas capacidades intelectuales de niños y niñas (se decía que a ellos se les daban mejor las ciencias y a ellas, las letras) los ha llevado a ejercer profesiones distintas en función de la educación recibida. Además, el sexismo en el mundo laboral sigue afectando en mayor medida a las mujeres, además de, sin duda, a las personas no binarias y transgénero.

Género. Una inmersión rápida tampoco deja de abordar el “techo de cristal” que afecta la posibilidad de promoción, así como la controvertida política de las cuotas. Aunque sucesivamente se ha reconocido a la mujer el sufragio y el derecho a la representatividad institucional, la ONU calcula que, al ritmo actual, en el mundo no habría una plena igualdad en la política hasta el año 2070.

Aval académico

La profesora de Filosofía Fina Birulés recomienda su lectura porque “Marta Segarra es una de las voces más acreditadas en estudios de género y posthumanos. En este pequeño ensayo consigue hacer accesibles, sin perder un ápice de su complejidad, tanto los hilos como los nudos que constituyen la red de problemas y conceptos en los que se halla entretejido el género”.

Por su parte, el ensayista Eloy Fernández Porta afirma: “El estado actual de los debates sobre la política de los cuerpos pedía un manual de referencia para dar cuenta de las construcciones, constricciones, posiciones y fluideces del género. Lo ha escrito Marta Segarra, cuya probada competencia en esta materia se expresa aquí con claridad diáfana, amplia perspectiva histórica y precisión conceptual. Un mapa muy completo, para orientarse con conocimiento de causa -o para perderse a voluntad”.

La autora

Marta Segarra es profesora de investigación del Centre National de la Recherche Scientifique francés, en el Laboratoire d’études de genre et de sexualité, y catedrática de estudios de género en la Universitat de Barcelona. Ha publicado ensayos y artículos científicos, en francés, inglés y español, en el ámbito de los estudios de género y sexualidad, la literatura y el cine franceses, y los estudios culturales. Ha sido profesora invitada en la Universidad de la Habana, el Collège International de Philosophie, Cornell University y la University of California-Berkeley, entre otras. Sus últimos libros son Comunidades con acento (Icaria, 2021), Fils: cartes sobre el confinament, la vigilància i l’anormalitat (con Ingrid Guardiola, Arcàdia, 2020), El món que necessitem / The World We Need (con Donna Haraway, CCCB, 2019) y L’embolic del gènere: Per què els cossos importen? / Gender Trouble: Why do Bodies Matter? (con Fina Birulés y Judith Butler, CCCB, 2019).

