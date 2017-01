Marruecos pone en marcha una nueva regularización de inmigrantes

La medida beneficiará sólo a unas 15.000 personas, la mayoría subsaharianas

Por sorpresa y sin que todavía se haya formado gobierno tras las últimas elecciones en Marruecos. El rey Mohamed VI ha ordenado que se ponga en marcha de manera inmediata la segunda fase de regularización de los inmigrantes ilegales, en su mayor parte subsaharianos, que se encuentren en el país, muchos de ellos con la intención de dar el salto a Europa

a través de España. La primera fase se desarrolló en el 2014 y las cifras oficiales hablan de la re­gularización de unas 25.000 personas.

Mohamed VI hizo el anuncio tras regresar a Marruecos después de una extensa gira por varios países africanos. Según la agencia oficial MAP, “durante su viaje Mohamed VI ha sido felicitado por su política migratoria, que busca la integración económica y social de las personas en situación irregular, procedentes principalmente del África subsahariana”.

En el fondo de la decisión subyace el poco disimulado deseo del rey marroquí de convertirse en el primer interlocutor de los principales países del África subsahariana, con las consecuencias políticas y económicas que conlleva para Marruecos. Por ejemplo, durante su visita a Nigeria puso los cimientos para la construcción de un gasoducto transafricano de más de 6.000 kilómetros que enlazaría el gas nigeriano con Europa a través de Marruecos. Un proyecto faraónico que involucraría a 14 países y que todavía no pasa de ser una posibilidad.

Con ello, Marruecos busca debilitar la posición política y económica de Argelia, el principal país africano que suministra gas a Europa occidental en estos momentos. La decisión del rey coincide en el tiempo con una serie de redadas llevadas a cabo por las autoridades argelinas contra los inmigrantes subsaharianos en su suelo, especialmente en la capital. Cientos de personas han sido trasladadas violentamente en el último mes a diversas localidades del desierto argelino. La excusa es que su presencia en las calles favorecía la promiscuidad y la expansión del virus del sida.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos marroquíes han acogido con relativa satisfacción el anuncio real. Un portavoz de Gadem (un grupo antirracista que trabaja en favor de los inmigrantes) señala que esta medida debería ir acompañada “de una política de vivienda y empleo que pueda favorecer la integración de estas personas una vez regularizadas”.

En el año 2014 se regularizó al 85,5% de quienes solicitaron papeles, entre los que destacaban los senegaleses, que suponían el 24% de los solicitantes; los sirios, que representaban el 19%, y los nigerianos y costamarfileños, que sumaban un 16% cada uno.

En teoría, los criterios para que los inmigrantes puedan regularizar ahora su situación son los mismos que se establecieron en la primera fase, hace dos años. En el 2014 se cifraba en unos 35.000 los inmigrantes sin papeles que aguardaban en Marruecos. Ahora se considera que entre los que no obtuvieron papeles en la primera fase, porque no quisieron o no pudieron, y los que han llegado al país desde entonces el número de posibles beneficiados por la medida se situaría entre 10.000 y 15.000 personas.

Las oenegés marroquíes esperan que en esta ocasión se solucionen los problemas que se pusieron de manifiesto en la primera fase. Entre ellos, y quizá el principal, la arbitrariedad de algunas oficinas de regularización, ya que se ha demostrado que en algunos centros se impusieron muchas más trabas burocráticas que en otros a la hora de conceder los papeles.