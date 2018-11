Posted by

La visita de Felip VI al Marroc quan va ser nomenat Rei d’Espanya va ser molt profitosa per als interessos d’ambós països. Pedro Sánchez i Mohamed VI segellen la seva plena sintonia en immigració, hi ha una relació fluida entre els dos països

Un dels problemes interns que ha hagut al Marroc és el Rif. Hi va haver una manifestació a Casablanca en suport d’aquests activistes. Mohamed VI va purgar diversos ministres per aquest conflicte. El Marroc deixa emigrar els joves per evitar més protestes al Rif, l’èxode del Rif fuig de l’opressió en pastera. La persecució empeny als qui volien marxar, quatre activistes rifenys deportats al Marroc des de Barcelona

Mohamed VI: “El Sàhara serà marroquí fins al final dels temps”

El Marroc va aspirar a organitzar el Mundial 2026, aprofitant la geopolítica, però Nord-amèrica el va superar. La Supercopa d’Espanya es va jugar a Tànger. El Marroc té moltes aspiracions com ara sortir a l’espai o ressuscitar la idea de fer un túnel a l’estret de Gibraltar.

El Marroc impulsa la mili contra l’atur juvenil. El Marroc obre foc contra una llanxa de migrants i mata una noia. Human Rights Watch (HRW) demana jutjar els militars del Marroc que van matar la migrant. El Marroc hi torna: dispara contra una pastera i fereix un menor

El Marroc, Mauritània i el Senegal, policies de les tanques espanyoles. La policia marroquina decideix qui pot demanar asil a Espanya. El Marroc imputa una activista pel seu ajut als immigrants, morts a les portes d’Espanya i enterrats sense nom al Marroc.

Espanya, el Marroc i la feina bruta contra la immigració: “Espanya paga el Marroc perquè ens maltracti”. Berlín retornarà a Espanya els refugiats que van arribar per l’Estret. El Marroc torna amb les deportacions per taponar la bretxa de l’Estret

Travessar l’Estret en una barca de joguina per viure sense papers: 500€ per creuar-lo en una barca de rems. Atrapats al mar de plàstic (hivernacles d’Almeria) després de creuar l’Estret

