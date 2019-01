Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de febrer de 2019

Marràqueix (nom original en berber tamurt n Akuc, lit. «Terra de Déu»; en àrab, Marrākuš, pronunciat col·loquialment, Mrrākeš; en castellà antic: el Marroc, escrit en grafia francesa Marraquech) és una de les ciutats més importants del Marroc. Compta amb 1.545.541 habitants i està al sud del país, al peu de l’Atlas, a 466 msnm d’altura. Posseeix nombrosos monuments patrimoni de la Humanitat.

És, al costat de Mequinez, Fes i Rabat, una de les quatre ciutats imperials del Marroc. Va ser fundada el 1062 pels almoràvits i va ser la capital de l’Imperi islàmic. La ciutat posseeix el mercat tradicional (suq) més gran del país i una de les places més concorregudes d’Àfrica i del món, Djemaa el Fna. A la plaça se citen acròbates, contacontes, venedors d’aigua, ballarins i músics . A la nit, la plaça s’omple de parades de menjar, convertint-se en un gran restaurant a l’aire lliure.

La plaça de Jamaa el Fna (en àrab: ŷâmi’ al-fanâ’, en francès: Jemaa el-Fna) és la principal plaça i el més famós lloc de la ciutat marroquina de Marràqueix. S’aixeca a escassos metres de la mesquita Kutubia, pel que queda dominada pel seu minaret. Envoltant la plaça hi ha també diverses mesquites, més modestes, que acompanyen a la Kutubia.

Hi ha diverses hipòtesis sobre el nom de la plaça; segons alguns significa “assemblea de l’aniquilació”, ja que era el lloc on s’ajusticiava als quals delinquien; també se suggereix que “assemblea” o “reunió” és una referència macabra al fet que s’exhibien els caps tallats dels ajusticiats envoltant la plaça, com si estiguessin celebrant una reunió. Altres teories assenyalen que, ja que la paraula ŷâmi’ també té el significat de mesquita (aljama o mesquita major), podria significar “lloc de la mesquita destruïda”, en referència a la mesquita almoràvit que va haver d’alçar-se allà.

La plaça és de grans dimensions i està envoltada per tots els costats, menys per un, per la medina plena de socs classificats per la seva activitat principal. En les vores de la plaça s’han establert un bon nombre de cafès, com el cafè França, i restaurants de totes les categories, que obren les seves terrasses cap a l’espectacle que es forma en aquesta monumental escena.

Tot a Marràqueix gira entorn de Jamaa el Fna. Milers de persones es donen cita en aquest espai públic omplint-lo de color, cultura i negoci. Comptadors de contes, mestres exposant els seus ensenyaments, encantadors de serps, dansaires, dentistes, venedors de sucs de fruita, acròbates, escriptors de cartes, aiguaders … un infinit nombre d’activitats i persones que s’ajunten i van abarrotant la plaça i els seus carrerons adjacents segons va arribant la nit.

Els llocs de menjar especialitzats, cadascú en el seu fer, inunden amb la nit una part de la plaça, que queda il·luminada per centenars de llumetes i inundada de fum amb multitud d’olors.

L’any 2001 la Unesco va proclamar i va inscriure el 2008 L’espai cultural de la plaça Jemaa el-Fna a la Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

L’any 2011 un atemptat en un dels cafès que envolten la plaça va deixar un saldo de 14 morts (11 turistes estrangers i 3 marroquins) i 21 ferits.

Font: wikipedia