Marion Muller-Colard qüestiona la justícia divina i la relació contractual amb el diví a L’altre Déu

Acaba d’arribar a totes les llibreries L’altre Déu. El plany, l’amenaça i la gràcia, de Marion Muller-Colard, que es publica en català i en castellà després de vendre més de 30.000 exemplars en les edicions francesa, alemanya i italiana. Després de La intranquil·litat, el llibre amb què Muller-Colard s’estrenava en català, Fragmenta porta a la nostra llengua aquesta reflexió sobre el dolor, en traducció d’Adrià Pujol Cruells.

La teòloga protestant francesa Marion Muller-Colard ofereix, a L’altre Déu, una meditació molt personal sobre el dolor i els infortunis vitals, qüestionant d’aquesta manera la idea d’una justícia que equilibraria la quota de patiment destinada a cadascú. «Vivim sovint sota la creença d’una justícia immanent i ni tan sols en som conscients. Fruit d’aquesta creença, que té l’origen en unes relacions contractuals amb Déu, pensem: “Com que Job era bo, no podia passar-li res de terrible” o “Aquell home ja ha passat per una forta malaltia, no n’hi pot arribar una de pitjor”. Són petites mitologies —contractes confessos o inconfessables, conscients o inconscients— que sostenen les nostres vides; són la defensa irracional de sistemes de regulació del mal que ara desenvolupem fora de tot catecisme. I, tanmateix, existeix el patiment del just: no hi ha cap sistema judicial suprem que garanteixi el bé pel bé i el mal pel mal. I la irreductible Amenaça de l’atzar plana damunt les nostres vides.»

Lluny de mercadejar amb un Déu imaginari, Muller-Colard convida a pensar en un Altre Déu que no sigui garant de la nostra seguretat sinó de la lluita pròpia de qualsevol existència. Pensar Déu no com a esperança escatològica, sinó com a brot de vida.

L’altre Déu, que segons el setmanari La Croix (16-4-2015) «proposa, en una llengua esplèndida i clara, una meditació sobre el vertigen del plany existencial», va rebre el Premi Espiritualitats d’Avui i el Premi Escriptures i Espiritualitats. El llibre ha sigut traduït al català per Adrià Pujol Cruells i al castellà per Rubén Martín Giráldez (totes dues edicions, publicades simultàniament per Fragmenta).

Marion Muller-Colard (Marsella, 1978) és escriptora i teòloga protestant, és doctora en teologia per la Facultat de Teologia d’Estrasburg. S’ha dedicat a la mediació penal i actualment és membre del Comitè Consultiu Nacional d’Ètica per les Ciències de la Vida i de la Salut (2017).

Com a escriptora és autora de les obres d’assaig L’autre Dieu. La plainte, la menace et la grâce (2014, Premi Spiritualités d’Aujourd’hui i Premi Écritures & Spiritualités), que ha publicat Fragmenta en català amb el títol L’altre Déu, Détails d’Évangile (2012), Le complexe d’Élie (2016) i Éclats d’Évangile (2017), entre altres. Ha cultivat també el gènere de la novel·la, la narrativa juvenil i la poesia. La intranquil·litat (Premi d’Espiritualitat Panorama-La Procure) va ser la seva primera obra traduïda al català, també a Fragmenta.