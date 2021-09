Jesús Conte – Barcelona, 8 de setembre de 2021

Maria J. Portella reclama comprendre l’autisme des d’una visió polièdrica que contempli mons diferents

El llibre ajuda a conviure en una societat que ha fracassat en adaptar- se a necessitats diverses i que ha de ser més inclusiva i respectuosa

Per a entendre l’autisme cal adoptar una visió polièdrica que no sols abraci la descripció dels símptomes de l’espectre autista, sinó que també en contempli el significat des de diverses perspectives. Aquesta és la tesi defensada per la doctora Maria J. Portella en el seu últim llibre, Autisme. Una immersió ràpida, de Tibidabo Edicions, on afirma “la discapacitat prové en gran mesura del fracàs de la societat a l’hora d’adaptar necessitats diverses”.

L’autora explora l’impacte de l’autisme des del naixement fins a la vellesa en les diferents esferes vitals, com són ara l’escolarització, l’àmbit laboral i les relacions familiars i interpersonals. “Per arribar a comprendre l’autisme, s’ha de tenir present que aquestes persones pensen i actuen de manera diferent, tendeixen a alterar les maneres habituals de percebre qualsevol cosa, des de la política fins l’entorn social i personal”.

En aquest llibre es combinen la visió mèdica i neuro-científica amb altres apreciacions com la social, la legal, la laboral o l’educativa. Sorpresa per l’escàs avanç en la recerca d’un trastorn que es coneix des de fa un segle, Portella defensa el terme inclusiu “diversitat funcional” en lloc de ”discapacitat” perquè considera que “per les dificultats en la comunicació verbal i no-verbal i les relacions socials, els interessos restringits, la inflexibilitat de pensament i de comportament, entre d’altres, la tipologia de discapacitat seria més aviat de tipus social o psicosocial (és a dir, d’adaptació a l’entorn quotidià)”.

Com destaca la psiquiatra Isabel Parra, cap de l’àmbit d’hospitalització al Consorci Sanitari Parc Taulí, “la combinació del coneixement científic i l’experiència de ser mare d’un noi autista li proporcionen una perspectiva única i realment enriquidora. Un llibre imprescindible per a aconseguir que les persones autistes siguin compreses”.

Aquesta doble condició de neuropsicòloga i de mare de nen autista ja la va reflectir Maria J. Portella en un llibre anterior, Mundos Invisibles. El espectro autista explicado por una madre neurocientífica, també editat per Tibidabo.

Un capítol molt útil per als familiars i convivents detalla les estratègies per al que diu “sobreviure a la convivència diària”. Bàsicament se centren en identificar les emocions perquè els autistes “tenen poca resistència a la frustració i s’enganxen a les explosions emocionals; a més, tenen canvis d’humor” i cal reaccionar apropiadament i saludable i disminuir l’ansietat amb tècniques de relaxació i respiració. També s’ocupa de la importància de la son, el control de les conductes disruptives mitjançant la disciplina i entrenar i regular en el temps les funcions executives.

L’objectiu final de la tasca didàctica és aconseguir una societat més inclusiva i respectuosa. De fet, el Parlament Europeu va aprovar l’any 1996 la Carta sobre els Drets de les persones amb Autisme i l’ONU va reconèixer l’any 2006 la igualtat d’oportunitats per al seu desenvolupament òptim. La Generalitat va implantar l’any 2012 el Pla d’Atenció Integral, però l’Estat espanyol encara no ha implementat el pla d’acció anunciat el 2015.

A més de l‘esmentada doctora Parra, altres professionals recomanen la lectura d’aquest llibre. “Veure el món amb els ulls (i el cervell!) d’una altra persona no és gens fàcil, especialment quan aquesta altra persona té una configuració perceptiva i expressiva molt particular, com és el cas d’això que en diem espectre autista. Amb aquest llibre meravellós, Maria J. Portella ens fa endinsar en l’autisme i ens obre els ulls a una altra manera d’entendre el món” diu Eduard Vieta Pascual, catedràtic de psiquiatria i director científic del Centro de investigación biomédica en red de salud mental (CIBERSAM). Per la seva banda, Raquel Montllor Linares, psicopedagoga i persona autista diagnosticada als 40 anys, afirma que “aquest llibre aconsegueix explicar de manera senzilla conceptes relacionats amb l’autisme que no són gens senzills d’explicar. En recomano la lectura a tothom”.

L’autora

Maria J. Portella, nascuda a Es Migjorn Gran (Menorca, 1975) i catalana d’adopció, és investigadora, té l’expertesa en neuropsicologia clínica i és doctora en Neurociències. Va rebre la formació a la Universitat de Barcelona i a la University of Oxford (Regne Unit).

Actualment és la cap del Grup de Recerca en Salut Mental de l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, i és també professora associada mèdica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La seva principal línia d’investigació se centra en la depressió major en adults. És autora de més d’un centenar d’articles d’investigació publicats en revistes internacionals especialitzades i ha rebut diverses beques i premis al llarg de la seva trajectòria.

L’any 2018 va publicar a Tibidabo Mundos Invisibles. El espectro autista explicado por una madre neurocientífica.