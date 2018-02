Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 de febrer de 2018

Les dones africanes que han arribat fins aquí han seguit uns itineraris més aviat propis de gènere. Molt sovint han arribat seguint la política de retrobament familiar

També arriben amb visat a la mà mitjançant vols regulars. Una altra tipologia és l’acompanyament dels marits en barcasses per arribar a les costes europees, portant inclús els seus fills

Tot plegat és un aiguabarreig considerable. Un cop aquí les mares s’adonen de les dificultats d’integració dels seus fills en escoles i col·legis

Vaig conèixer fa temps un grup molt dinàmic de dones de Santa Coloma de Farners. Aquestes mares mostraven una gran preocupació per la situació dels seus fills

És difícil descriure aquella reunió, presidida per una senegalesa jove, amb la presència de dones de diferents països de l’Àfrica occidental. Aquestes mares no paraven de moure’s per posar-se d’acord amb les altres amb la finalitat de definir polítiques d’integració dels seus fills

No oblidaré mai aquella reunió per l’interès que mostraven les mares per allò que les hi vaig explicar. Era una proposta que pretenia afavorir l’economia domèstica o assolir recursos econòmics ben reglats per a les famílies

Abans de posar les idees en pràctica, havien d’exposar les conclusions de la reunió als seus marits, el consell de pares, perquè eren ells qui havien de prendre la decisió final

Desconec la determinació final perquè la vam deixar oberta a la seva consideració. Va ser una reunió informativa que mai oblidaré