13 d'abril de 2019

Maputo és la capital i ciutat més gran de Moçambic, així com el principal centre financer, empresarial i comercial del país. Està situada a la riba occidental de la badia de Maputo, a l’extrem sud del país, prop de la frontera amb Sud-àfrica i Swaziland. Fins al 13 de març de 1976 la ciutat va ser anomenada Lourenço Marquis en honor a l’explorador portuguès del mateix nom.

El municipi té una àrea de 346,77 km² i una població d’1.094.315 habitants (cens de 2007), 2 el que representa un augment del 13,2% en deu anys. La seva àrea metropolitana, que inclou el municipi de Matola, té una població d’1.766.823 habitants segons el cens de 2007.4 5

La ciutat compta amb els serveis de l’aeroport de Maputo, el més gran del país. La seva economia gira entorn de la seva port, el cotó, el sucre, la cromita, el sisal, la copra i la fusta són les principals exportacions. A la ciutat també es manufacturen ciment, ceràmica, mobles, calçat i cautxú.

La ciutat de Maputo està localitzada al sud de Moçambic, a l’oest de la badia de Maputo, a l’estuari de Esperit Sant on desemboquen els rius Tembe, Umbeluzi, Matola i Infulene. Està situada a una altitud mitjana de 47 metres.

El municipi posseeix un àrea de 346,77 km², limita al nord amb el districte de Marracuene, al nord-oest amb el municipi de Matola, a l’oest amb el districte de Boane i al sud amb el districte de Matutuíne, tots pertanyents a la província de Maputo. La ciutat està situada a 120 km de la frontera amb Sud-àfrica i a 80 km de la frontera amb Swazilàndia, prop de la ciutat de Namaacha

Moçambic, oficialment la República de Moçambic (en portuguès, República de Moçambique), és un país situat al sud-est d’Àfrica, a la vora de l’oceà Índic. Limita al nord amb Tanzània i Malawi, al nord-oest amb Zàmbia, a l’oest amb Zimbàbue, al sud-oest amb Swazilàndia, al sud i al sud-oest amb Sud-àfrica i l’est amb l’oceà Índic, on confina marítimamente amb Madagascar, Comores i els territoris francesos d’illa Europa, Juan de Nova i Bassas dóna Índia.

Vasco de Gamma va explorar les seves costes en 1498 i Portugal el va colonitzar a 1505. Va aconseguir la independència el 1975, convertint-se poc després a la República Popular de Moçambic. Va ser l’escenari d’una guerra civil que va durar des de 1977 fins a 1992, deixant dos milions de mines terrestres encara actives. L’origen del seu nom és Msumbiji, el port suahili a l’illa de Moçambic.

El seu idioma oficial és el portuguès i és membre de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa, de la Unió Africana i de la Mancomunitat de Nacions, sent considerat com a observador de la Francofonía. Té una població de 21.670.000 habitants la seva esperança de vida és baixa, la seva mortalitat infantil es troba entre les més elevades del món, i el seu índex de desenvolupament humà és un dels més baixos del món. No obstant això, des del final de la guerra civil en els anys 1990, la seva qualitat de vida ha millorat notablement, registrant avanços econòmics significatius, com el sector turístic. El seu territori està dividit en onze províncies, compostes per cent vint districtes. La seva capital i centre principal econòmic i social és Maputo. Més del 99% de la població és bantu, i les principals religions són el cristianisme i el islam

