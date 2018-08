Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 d’agost de 2018

Tot sembla indicar que la solució del top manta hagi de ser una implosió: Això és que els manters trobin altres activitats més profitoses. Així ho indica el manter senegalès Lamine Sarr quan diu: “Volem posar fi al top manta” (ARA, 2018)

Lamine Sarr és membre del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, que ha estat encarregat de la presentació de moda Top Manta a Barcelona. S’han presentat sis models de samarretes, dessuadores i bosses (ARA, 2018)

No sé com van anar les coses, però sembla ser que va ser detingut un manter senegalès per agredir un turista nord-americà i la seva família. Aquest fet ha provocat un fort malestar a l’Ajuntament

Tothom sap que ara com ara el problema del top manta té una difícil solució des del punt de vista de les autoritats municipals perquè s’ha creat una madeixa important de difícil desembolicar. Els manters són arreu, de tant en tant tenen problemes amb la policia

La Generalitat de Catalunya fa regularment crides perquè no es compri als manters, però la gent segueix comprant. Si no hi hagués compra, no hi haurien manters. Tot sembla un diàleg de sords

Desconec la resposta, per què els vianants no acaten els suggeriments de les seves autoritats ?