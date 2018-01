Manta al cap

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de gener de 2018

El gran flux migratori des de les costes d’Àfrica cap a Europa va agafar per sorpresa propis i estranys

Tot i la presència de la marina de guerra europea, fa relativament poc, que patrulla les aigües mediterrànies per fer repensar els patrons de les barcasses, encara no se n’ha sortit del tot perquè les organitzacions humanitàries continuen tenint feina

Aquestes organitzacions humanitàries han esdevingit les terceres en discòrdia, un estorb per aquesta marina de guerra. Ningú havia imaginat en la història un fenomen com aquest que ha trasbalsat Europa

Com deia un comentarista, ni Karl Marx, quan escrivia Das Kapital, no havia imaginat l’allau musulmana que havia d’arribar a Europa. Karl Marx va dibuixar una Europa dividida entre el capital i el proletariat, però avui dia hi ha uns tercers en discòrdia, la gran presència musulmana

Aquests emigrants busquen el mateix que buscava el proletariat, una vida digna des dels pous de misèria en els països d’origen

No resulta gens fàcil descriure aquest fenomen tan actual si no es fa referència al seu origen colonial que sí va viure Karl Marx. El capital és una història de desemparats, l’emigració és la història d’uns altres desemparats

Res tenen a veure aquests dos grups tan heterogenis. Els emigrants han arribat a Europa amb diferents mitjans de transport segons hagin estat les seves oportunitats. El uns ho han fet en avió, d’altres amb vehicles de quatre rodes, d’altres per mar

Espanya ha estat fins a cert punt interessada amb emigrants perquè l’ha ajudada a reparae la seva piràmide d’edats tan malmesa. Des d’aquest punt de vista ha estat una història entre l’oferta i la demanda

En els seus moments àlgids hi va haver entre la població autòctona cert malestar perquè tenien por de perdre la feina. Ara tot sembla estabilitzat en aquest punt d’Europa