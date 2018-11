Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de novembre de 2018

Una llista de conflictes en curs a Àfrica inclou Egipte, Sudan, Líbia, Tunísia, Algèria, Marroc, Somàlia, Uganda, Mali, Mauritània, Níger, Nigèria, el Sàhara Occidental, República Democràtica del Congo i Txad

Aquesta és una llista de conflictes a l’Àfrica organitzats per països, tant al continent com a les illes associades, incloent guerres entre nacions africanes, guerres civils i guerres que involucren nacions no africanes que van tenir lloc a l’Àfrica. Engloba guerres colonials, guerres d’independència, conflictes secessionistes i separatistes, grans episodis de violència nacional (disturbis, massacres, etc.) i conflictes globals en què Àfrica és un teatre de guerra.

Les guerres sempre tenen dos bàndols, els vencedors i els vençuts. Quan s’acaba una guerra o conflicte armat, molts que s’havien quedat al marge pugen al carro dels vencedors per aconseguir mercats o influències que els durà a llocs de preeminència social o senzillament de poder

Durant dècades els conflictes armats han delmat les poblacions d’animals de l’Àfrica més que cap altre factor, segons indica un nou estudi publicat a Nature que ha aprofundit en el tema. Són ecòlegs d’universitats americanes (Princetown, Yale)

Molts estudis de cas han fet palès que la guerra pot repercutir en la supervivència de les poblacions autòctones i, de vegades, amenaçar la totalitat d’una espècie. Tot i això, la recerca proporciona conclusions mixtes: en alguns casos, segons sembla, els conflictes poden arribar a afavorir els animals.

La guerra rarament porta a l’extinció d’una espècie, una conclusió que posa de manifest la importància dels esforços de restauració postconflicte.

Es van dedicar a consultar 500 estudis científics, llibres blancs de governs, informes d’entitats sense ànim de lucre i documents d’òrgans de gestió de parcs a la recerca de recomptes de fauna comparables, amb independència de si s’havien efectuat en una situació de conflicte, que dataven d’entre el 1946 i el 2010.

Després d’una successió de conflictes armats, actualment només hi sobreviuen tres rinoceronts blancs septentrionals, tots traslladats des d’un zoo de la República Txeca i confinats en un sol centre de conservació de Kenya.

La reparació de mamífers no només es fa després d’un conflicte armat. Cal recordar la recuperació de l’ós bru dels Pirineus amb l’empenta del ministeri francès de Medi Ambient que es va posar d’acord amb representants d’Icona, Generalitat de Catalunya, Diputació General d’Aragó, i Govern de Navarra

El zoo de Barcelona també ha reintroduït gaseles (gazella porcas) al Senegal, extingides fa dècades. Ningú en recordava la seva presència: han estat rebatejades com “gaseles dels blancs”

Font: ARA i wikipedia