Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de juliol de 2019

Fauna d’Àfrica, en el seu sentit més ampli, es refereix a tots els animals que viuen al continent Africà tenint en compte les seves mars circumdants i les illes properes. La fauna més característica africana es troba en l’ecoregió Afrotropical, abans anomenada etíop (l’Àfrica Sudsahariana) . Situada gairebé íntegrament dins dels tròpics, i igualment al nord i al sud de l’equador, crea condicions favorables per a l’existència abundant de fauna.

Més de 1.100 espècies de mamífers viuen a l’Àfrica. Àfrica té tres ordres endèmics de mamífers, Tubulidentata (porc formiguer), Afrosoricida (tenrec i talps daurats) i Macroscelidea (musaranya elefant). La investigació actual de la filogènia dels mamífers ha proposat un clan d’Afrotheria (incloent els ordres exclusivament africans). Les planes de l’est d’Àfrica són ben conegudes per la seva diversitat en mamífers de grans dimensions.

La Soricomorpha africana inclou les subfamílies de miosoricí i Crocidurinae. Els eriçons inclouen a l’eriçó del desert, Atelerix entre d’altres. Els rosegadors són representats per Paraxerus, esquirol de sòl africana, funisciurus, gerbil·lins, thryonomys, Thallomys paedulcus, Nesomyidae, springhare, Spalacidae, rat daman, Lemniscomys, esquirol sol, Thamnomys, Hystricidae, Stochomys longicaudatus, rata crestada, Deomyinae, Aethomys, Arvicanthis, Colomys, Dasymys, Dephomys, Epixerus, Grammomys, Graphiurus, Hybomys, Hylomyscus, Malacomys, Mastomys, Mus, Mylomys, Myomyscus, Oenomys, Otomys, Parotomys, Pelomys, Praomys, Rhabdomys, Stenocephalemys i molts d’altres. Dins dels conills i llebres africanes es troba el conill riberenc, conill de Bunyoro, llebre del cap, llebre dels matolls, Lepus starcki, Lepus microtis, llebre d’Abissínia i diverses espècies de Pronolagus.

Entre els mamífers marins hi ha diverses espècies de dofins, dues espècies de Sirenia i foques (per exemple, Llop marí del terme). Dels carnívors hi ha 60 espècies, incloent les famoses espècies com ho són les hienes, lleons, lleopards, guepards i el serval; així com els menys prominents, guineu orelluda, turó ratllat africà, mostela ratllada africana, caracal, el teixó melero, llúdria de coll tacat, diverses mangostes, xacals, el civet, etc. La família euplèrid es limita únicament a la regió de Madagascar.

La llista Africana d’ungulats és més gran que en qualsevol altre continent. El major nombre de bòvids contemporanis es troba a l’Àfrica (búfal africà, duikers, impala, rhebok, Reduncinae, oryx, dik-dik, klipspringer, Oribi, gerenuk, veritables gaseles, hartebeest, nyu, dibatag, eland, Tragelaphus, Hippotragus, neotragus , raficer, Damaliscus). Altres artiodàctils inclouen girafes, hipopòtams, porcs senglars, porc gegant del bosc, porc del riu vermell i el porc de riu.

Perissodàctils són representats per tres espècies de zebres, ase salvatge africà, rinoceront negre i rinoceront blanc. El mamífer més gran d’Àfrica és la elefant africà de sabana, el segon més gran és la seva contrapart més petita, l’elefant de bosc africà. Quatre espècies de pangolins es poden trobar a Àfrica

La fauna africana contempla 64 espècies de primats. Quatre espècies de grans simis (Hominidae) són endèmics d’Àfrica: les dues espècies de goril·les (goril·la occidental, goril·la goril·la, i el goril·la oriental, Gorilla beringei) i dues espècies de ximpanzé (ximpanzé comú , Pantroglodytes, i bonobo, Pa paniscus). Els humans i els seus ancestres es van originar a l’Àfrica. Altres primats inclouen els Colobinae, babuins, gelades, cercopitec verd, Cercopithecus, macacos, mandrils, Lophocebus, Cercocebus, Rungwecebus kipunji, granota d’Allen, granota Potes i el Miopithecus. Els lèmurs i aye-aye són característiques de Madagascar.

Font: Wikipedia