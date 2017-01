Mals temps per als plagis codi ètic

23 gen 2017 per SDRCA

CARINA FARRERAS – Barcelona – foto Universitat de Barcelona – LA VANGUARDIA – 23/01/2017

EN DEFENSA D’UNS PRINCIPIS I UNS VALORS COMPARTITS: La UB crea una comissió per evitar conductes inapropiades

Al paranimf de la UB. Oli ‘Al·legoria de les Ciències Morals i Socials’ (1883) del pintor Joan Vicens i Cots

El 21 de desembre passat es va publicar el primer comunicat del nou rector de la Universitat de Bar­celona (UB), el catedràtic Joan Elias. “Una de les primeres lliçons que reben els nostres estudiants –es llegia– és que, al marge de les responsabilitats civils i penals que el plagi pugui comportar, en l’àmbit universitari es tracta d’una de les conductes més deplorables que hi pugui haver. Una autèntica xacra”, assenyala l’escrit, que detalla que el llibre publicat per un rector d’una universitat espanyola (la Rey Juan Carlos de Madrid) conté “desenes i desenes” de pàgines copiades d’un professor del campus barceloní. “Plagiar mai és banal, però a la universitat és demolidor, la desnaturalitza”.

Sembla que l’ ètica marcarà els primers passos del nou equip del rectorat que es planteja impulsar un codi ètic i una guia de bones pràctiques dels treballadors, afegint-se així a altres iniciatives d’universitats nacionals. En el pròxim consell de govern del campus barceloní, previst ini­cialment el 15 de febrer, el rector proposarà la creació d’una comissió d’ètica que tindrà com a missió recollir en un document els principis morals generals que guien la comunitat educativa, entre els quals la lluita contra el plagi hi trobarà lloc. “Es tracta de principis obvis”, afirma el rector, “però cal escriure’ls”.

La comissió d’ètica impulsarà també altres documents “ com ara guies de bones pràctiques a l’estil del codi de conducta dels alts càrrecs de la Generalitat”, indica el rector. Aprovada el juny del 2016, la norma estableix temes d’incompetències, publicitat de mèrits i retribucions, recomana l’ús eficient i responsable dels recursos, restringeix les despeses en reunions i àpats, i demana d’abstenir-se de rebre regals, viatges i donacions.

La primavera passada, la UB va haver de respondre públicament a les informacions revelades de partides de despeses “difícils de justificar” per part de 23 docents de l’institut de formació contínua IL3, que imparteix estudis no reglats de reciclatge (està fora del campus). Aquestes presumptes incidències es van produir abans del 2012 i van obligar la UB a auditar comptes i nomenar un nou director financer que va establir “criteris clars” en la gestió de les despeses dels directors acadèmics. El nou rector ha declarat que demanarà una auditoria per conèixer si van cessar aquelles pràctiques.

Per als centres estrangers, especialment els anglosaxons, que basen les relacions en la màxima transparència, els codis són una qüestió crucial. De manera que també resulta un aspecte valorable per a les companyies internacionals que elaboren els famosos rànquings d’universitats del món com la Times Higher Education o la QS World University, institucions que avaluen de manera positiva, que els campus es dotin d’aquests instruments per fer les seves llistes.

De conflictes no en falten. Aquest últim any s’han conegut presumptes assetjaments se­xuals (universitats a Sevilla i la Complutense de Madrid), falta de llibertat d’expressió política (Lleida i UAB) o sospita de secta (UB).

“Un codi ètic recull uns principis com la declaració dels drets humans”, explica Pablo Pareja, delegat del rector per a la relació dels estudiants de la Pompeu Fabra, universitat que va publicar el seu codi el 2012, però a partir d’aquest recurs es constitueixen codis de bones pràctiques per a tothom o per als diferents col·lectius universitaris. Per Fabra, els codis funcionen com a element dissuasiu. Creen un marc i s’expliciten les conseqüències si se salten les normes. A més, les empreses poden convertir-se en responsables subsidiàries dels actes dels seus treballadors si no han posat les mesures de salvaguarda necessàries.

El codi més antic de Catalunya és el de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), publicat el 2009. La figura que vetlla pel seu compliment és el Síndic de Greuges, càrrec independent, que ocupa actualment Agustí Cerrillo, que va succeir Pere Fabra, ara secretari general de la UOC. “Aquest any incorporarem –anuncia– una bústia en què qualsevol treballador podrà informar, fins i tot de manera ­anònima, sobre algun tipus d’actuació no adequada que hagi observat”.

Plagis, compravenda de treballs, vendes d’exàmens, contractacions indegudes, faltes de respecte o assetjaments. Davant totes aquestes males conductes, coincideixen a les universitats, el robatori del coneixement aliè és el més estès. I afecta especialment al grup d’estudiants.

La tecnologia canvia ràpidament però no només a favor dels que volen aprofitar-se del treball d’altres sinó també dels serveis de la universitat que vetllen perquè no es faci. “Es considera ­plagi la reproducció de frases o paràgrafs de textos d’altres ­autors sense citar-ne la font original, procedeixin d’una pàgina d’internet, un llibre, una revista o bé treballs de companys”, s’ esmenta al web de la UPF. I no cal dir que Google no és una font ­autoritzada.

Un consorci de gairebé la totalitat de les universitats catalanes (UB, UAB, URV, UdG, UdL, UPC, UOC, UV-UCC) ha adquirit el programa de software Urkund, que analitza el grau de coincidència de frases i paràgrafs a la base de dades, també de l’anglès. “La nostra prova pilot aquest curs –en una assignatura de Dret– ens anima a introduir-lo per a tota la universitat el pròxim curs 2017-2018”, assenyala Amelia Díez, vicerectora de docència de la UB. Es podrà contrastar fàcilment qualsevol treball llevat d’aquells que no estan digitalitzats com els de final de grau, per als quals les univer­sitats estan pensant en un repositori.

Totes les universitats suspenen de manera automàtica els plagiadors. La Pompeu Fabra –que fa servir l’aplicació Turnitin– pot exigir, a més, feines en oenagés com a reparació del mal causat a la comunitat.