Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 d’abril de 2018

Quan jo tenia 8 anys vaig començar a fer unes colònies anuals de tres setmanes en un lloc incomparable. Les vacances es feien en un centre del Pirineu català. Aquestes vacances les oferia l’empresa on treballava el meu pare. Hi havia torns de vacances per a nens i nenes.

Un dia, fent una excursió, vam parar a mig camí per descansar una mica. Va ser aleshores que un home del país va preguntar-me una cosa sobre mi. Vaig estar content perquè sense més ni menys em va dir que estava ben nodrit al costat d’altres companys

Em va fer adonar que hi havia nens que a casa seva no menjaven del tot bé malgrat tots érem fills d’empleats de la mateixa companyia. A partir d’aquell moment em vaig començar a interessar per la cara que feien els altres. Com es pot veure la malnutrició també es dóna o donava a casa nostra

La FAO, al costat d’UNICEF, OMS, i ACNUR, ha definit tres escenaris actuals on no es menja o no es menja prou bé:

conflictes armats, generalment guerres civils

llocs afectats pel canvi climàtic (sequeres i inundacions extremes)

les dues circumstàncies alhora

Passar gana no és passar fam. Es pot passar fam en situacions molt concretes, però passar gana o no disposar de prou menjar cada dia abarca a més del 10% de la població mundial

L’actual cap de la FAO és el brasiler José Graziano da Silva (Urbana, 1949).

El tema de la gana el treballen coordinadament diferents agències de Nacions Unides. La malnutrició ha augmentat a Somàlia, el Sudan, Nigèria, i el Iemen. Els conflictes solen afectar zones rurals i això va en perjudici de de la producció agropecuària

José Graziano da Silva fa èmfasi en el col·lectiu de 6,4 milons de refugiats i desplaçats perquè sol ser víctima de la fam

Font: LA VANGUARDIA