Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 d’agost de 2018

Vaig conèxer fa uns anys a Sevilla un home negroafricà. Vaig preguntar-li de quin país era. La seva resposta fou: “Mali” però no Malí. Jo m’havia agafat a la denominació Malí per rutina. Mundo negro fa referència a Mali, però no Malí

Vaig conèixer aquesta persona just abans de la guerra de separació de l’Azawad de Mali (2012). L’Azawad és una zona de la part nord-oriental de Mali que conté només al voltant d’un 10% de la població nacional. És ocupada per homes del desert

Una sèrie de milícies del desert es van aliar amb forces islamistes per declarar la independència de l’Azawad (Tombuctú, Kidal, Gao, i una part de Mopti). La resta de la població és negroafricana. L’arribada de militars francesos va acabar l’aventura dels homes del desert (2013)

La superfície de Mali és 2,45 cops la d’Espanya, però la població és del 31% d’Espanya. L’índex de desenvolupament humà de Mali és baix: 0,442, la meitat de l’espanyol (0,884, molt alt): La capital de Mali és Bamako, molt coneguda per les seves activitats culturals. La ciutat tenia 3,3 milions de persones segons dades de 2016

Tombuctú, situada al límit interior de l’Azawad, només té 35.657 habitants, però entre els s. XV i XVI fou un centre intel·lectual i espiritual per a la propagació de l’Islam per tot Àfrica