Malavinguts

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de febrer de 2018

Recordo una noia camerunesa que feia el seu primer viatge a Europa amb destinació Barcelona. Comptant que li resultava més curt va agafar la línia que feia escala a Casablanca

Em deia que sort en va tenir que un noi de més edat l’agafés de la mà per passar en control de policia. Qui és aquesta noia?, va peguntar un dels policies. És la meva dona, contestar l’home blanc

D’aquesta manera, la noia es va saltar un control exhaustiu que li va permetre agafar l’avió a l’hora. Hi ha indicacions que permeten afirmar que les persones del nord d’Àfrica no els agraden massa els negres. Arriba al punt que per uns quants africans del nord d’Àfrica no és altra cosa que l’Àfrica, l’Àfrica negra

Recordo la rivalitat entre nord-africans i negres a Líbia. Líbia en temps de Gaddafi havia acollit negres com a mostra del seu panafricanisme amb l’oposició de certs membres de la societat

La raó principal que he sentit sovint pel que fa als negroafricans és que estan molt endarrerits perquè no saben fer res. En efecte, constato que una bona part dels negroafricans tenen un índex de desenvolupament humà molt inferior que els nord-africans

D’altra banda també s’indica per l’alt grau de pobresa a l’Àfrica negra encara que les classes mitjanes negres puguin tenir un IDH superior, assimilable al del nord d’Àfrica

Tot plegat és una mica ridícul perquè tots tenen una mateixa religió musulmana. Tanmateix, les diferències entre ambdós col·lectius existeixen

Resulta que al Darfur del Sudan una de les raons de bel·ligerància va ser el divorci entre negres i àrabs, entre d’altres raons

Per molt que negroafricans fossin esclavitzats per sectots àrabs en el tràfic cap a Amèrica, bona part de persones vives residents en aquells territoris veuen l’esclavitud d’una altra manera que a casa nostra

Com se sap, eren àrabs qui caçaven negres per vendre’ls als negrers, però tot això ha se ser analitzat per les parts implicades