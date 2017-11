Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de novembre de 2017

La malària és una malaltia tropical inoculada per una mosquita. La malària no s’encomana entre persones. Tot i que aquesta malaltia és d’origen ancestral, encara no se li ha trobat solució

S’han fet molts estudis i assaigs de tota mena, però la malària roman entre nosaltres. Les persones que som al tròpic no podem ser vacunades perquè no se n’ha trobat cap encara

Els naturals dels tròpics no prenen normalment les pastilles de rigor, però l’Estat pren mesures que evitin la infecció. A part de noves tècniques de prevenció, els governs avisen de no freqüentar llocs amb elevades concentracions de mosquits

Tothom ha pres les seves mesures cotra la malària com posar teles mosquiteres damunt dels llits on es dorm

Estic convençut d’haver vist a l’Àfrica tropical un mercat negre que traficava a la vora del carrer amb productes farmacèutics entre els quals hi havia medicaments contra la malària

Sempre surten notícies al voltant de la malària. Una de curiosa és que els mosquits són atrets per la pudor dels mitjons duts durant el dia, però trets per anar a dormir. S’han de posar per exemple dins un safareig ple d’aigua

La malària és crònica, però hi ha nivells de malària. Les persones infectades de malària fan normalment una vida el més normal possible. Al costat d’atacs mortals, no és anormal que les persones amb una pujada demanin permís per anar a casa com passa aquí per exemple amb el grip

Jo entenc que les estratègies contra la malària estan molt exhaurides. La meva opinió és que la solució l’han de donar ara els biotecnòlegs tot i que s’ha demostrat que la lluita contra els mosquits no ha aconseguit grans avenços

Ara, sembla ser que l’estratègia és socórrer el malalt per minvar-ne els efectes en un hospital adequat on pugui ser contínuament atès

La malària és un problema molt gran perquè la visió del medi ambient enganya. Les zones tropicals són per a l’estranger una cosa imperceptible perquè dóna idea que no hi pot haver malaltia. Molts han mort per no prendre’s les pastilles diàries de rigor o han arribat a una situació extrema