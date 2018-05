Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 de maig de 2018

El tema de la malària és vell, però s’ha atacat des de molts punts de vista. La penúltima moda es va centrar en anhilar les mosquites que porten aquesta malaltia

Els resultats d’aquesta estratègia han fracassat fins ara tot i la quantitat dels estudis que s’han fet. Prevalen les precaucions perquè les mosquites (els mosquits no són portadors) no puguin clavar-te una picada inoportuna

Continuen a l’hora present les teles mosquiteres, especialment una persona es posa a dormir. S’estan trobant coses que atreuen les mosquites com per exemple els mitjons usats, abandonats a les habitacions

L’estratègia més moderna és deixar de focalitzar les mosquites per centrar-se en curar malalts perquè han estat els destinataris de la infecció. Hi ha un munt de persones que ataquen la malaltia, però s’han posat d’acord en preparar-ne una vacuna. Aquesta vacuna costa d’assolir, però fins ara només s’han aconseguit vacunes no del tot efectives

Una de les preguntes que em feia era per què un viatger europeu s’havia de prendre les pastilletes cada dia a l’Àfrica tropical perquè els naturals dels llocs no ho fan normalment.

Tanmateix hi ha venedors ambulants de medicaments contra la malària, una malattia molt important que abasta tot l’Àfrica tropical. Sembla ser que els naturals produeixen defenses, però que perden al cap d’uns deu anys de viure fora d’aquests ambients infecciosos

En aquestes zones els infectats treballen com aquí, però de tant en tant han de fer repòs fins que baixin les dolències, una mena de grip com ara aquí. Conseqüentment, els empresaris ja hi estan acostumats (també una part d’ells està infectada també)

Homes importants lluiten descaradament contra aquesta nafra com ara en Pedro Alonso o Bill Gates, un com a metge i l’altre com a filantrop que cedeix milions d’euros per eradicar la malària a tot el planeta tropical

Estic convençut que aquests Quixots ho aconseguiran mitjançant investigacions crues i doloroses. Podria donar-se un cas com el que va passar Nancy Reagan, la que fou primera dama dels Estats Unis d’Amèrica. Nancy Regan a l’agafar un càncer de mama va activar tots els laboratoris endormiscats del país

La lluita per Nancy Rean ha salvat moltes dones d’arreu del món. Qualsevol persona d’alt nivell que passés a tenir malària afavoriria la lluita contra aquesta malaltia. Sí, això és una mica grotesc, però és la realitat que preval en el nostre món tan petit