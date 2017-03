Malalts d’insuficiència cardíaca no entenen la informació del CAP

10 mar 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – EL PUNT AVUI+ – 27 febrer 2017

POLÍTICA: La majoria de pacients d’edat avançada amb insuficiència cardíaca no entenen la informació relativa al seu estat de salut que els donen als centres d’atenció primària, segons un estudi de l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (Idiap) Jordi Gol, l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital Sant Pau i l’Institut Català de la Salut. L’estudi es va fer en diversos equips de primària a partir d’una mostra de 318 pacients amb una mitjana d’edat de 77 anys. La majoria, el 82,07%, tenien estudis primaris, un 16,35%, secundaris, i un 1,57%, universitaris. Segons l’Idiap Jordi Gol, la dificultat per comprendre la informació sobre salut és perillosa en aquests pacients perquè els pot dificultar l’aplicació de mesures essencials per al tractament tenint en compte que a banda dels fàrmacs han d’incorporar hàbits saludables i estar atents als senyals d’alerta.

Per calcular-los el nivell d’alfabetització en salut, els investigadors van utilitzar un qüestionari validat a escala europea que determina si el nivell de coneixement és adequat. La majoria de pacients viuen amb una persona (el 58,18%), un 24,84% viuen sols i un 16,98%, amb més d’una persona.