Malalts del cor valencians van deixar part de la seua medicació pel repagament

13 mar 2017 per SDRCA

Victoria Salinas - València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 13.03.2017

Salut: Investigadors de Fisabio quantifiquen l’impacte que els canvis en la llei estatal de 2012 van tindre en 10.563 valencians amb síndrome coronària aguda

No era alguna cosa que no se sabera però ara un estudi li ha posat xifres concretes: el repagament farmacèutic va fer que l’adherència al tractament es ressentira fins i tot en grups d’alt risc com el dels malalts del cor. Així s’establix en una investigació multicentro liderada per científics de la Fundació Fisabio que ha estudiat l’impacte que els canvis en el repagament farmacèutic introduïts al juliol de 2012 van tindre en un grup de 10.563 pacients, en concret, aquells que de 2009 a 2011 van superar una síndrome coronària aguda i es medicaban per a açò entre gener de 2011 i desembre de 2013. Així, s’estimava l’adherència al tractament durant 18 mesos abans del canvi en el repagament (juliol de 2012) i durant 18 mesos després.

El grup d’investigadors, lligats a l’àrea d’investigació en Servicios de Salut de Fisabio i liderats per Gabriel Sanfélix i Aníbal García, conclou que la introducció del repagament per als pensionistes i l’augment del percentatge a pagar en altres grups de població activa (del 40 al 50 o al 60 % en els de majors rendes) sí va tindre un «impacte immediat» en la presa de la medicació, en més d’un 6 % dels malalts. A més, va ser més acusat amb els fàrmacs més cars i, sobretot, entre els pensionistes.

En este grup en concret (que va passar de no pagar gens pels seus medicaments a pagar un 10 %) l’adherència als fàrmacs més cars dels quatre estudiats (estatinas i IECA/ARAII) va baixar en un 6,8 % i en un 8,3 % respectivament, descens que també es va notar, encara que no de manera tan acusada, entre els treballadors en actiu amb rendes de més de 18.000 euros. Entre estos últims, l’adherència va caure un 7,8 % en les estatinas, el més car dels quatre principis estudiats.

«El repagament pot portar a un descens en l’adherència a teràpies efectives, especialment per a les més cares i els pacients amb major càrrega de repagament», establixen els investigadors en l’estudi que ha comptat amb dades de 10.563 pacients de tots dos sexes que havien superat una síndrome coronària aguda.

A la vista de les conclusions, els investigadors mantenen qui s’hauria de «considerar la total exempció del repagament per als pacients d’alt risc» ja que reduir les barreres econòmiques en l’accés als fàrmacs essencials «podria millorar els resultats en salut i reduir al mateix temps el cost total de la sanitat», asseguren. El motiu és que estos pacients més vulnerables estan exposats a nous processos coronaris amb un alt cost per a la sanitat si es desvinculen del seu tractament farmacològic. Tenen tres vegades més possibilitats de mort els que abandonen la medicació ,es recorda en l’estudi.

Els investigadors recorden a més que diversos estudis ja havien establit amb anterioritat que existia una relació directa entre el cost dels medicaments, el nivell de renda i l’adherència als tractaments.

L’estudi liderat per Fisabio -que s’ha publicat en la revista científica Heart- ha utilitzat a més un doble abordatge de les dades clíniques per a aconseguir resultats més precisos. Així, a més de tindre en compte la retirada dels medicaments en la farmàcia, esta variable s’ha creuat amb les receptes emeses pels facultatius. Així es depuren errors, com l’abandó de la medicació durant una temporada que estiguera recomanat pel metge, per exemple. La Conselleria de Sanitat ha vingut introduint des de 2015 ajudes perquè diferents col·lectius, entre ells pensionistes, persones amb discapacitat o xiquets de progenitors amb rendes més baixes, puguen evitar l’efecte del repagament estatal. Després de l’engegada de les ajudes, des de l’administració ja s’ha comprovat com l’abandó de la medicació en pacients amb malalties cròniques ha caigut al voltant d’un 30 %.