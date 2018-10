Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 d’octubre de 2018

Un dels paràmetres més rellevants és l’estadi en què es defineix la salut. La seguretat vital d’una persona està determinada per quant ingressa, el seu status de formació, i la condició sanitària en què viu

No voldria equivocar-me, però a l’any 2012 hi va haver un intercanvi de cartes entre els immigrats extracomunitaris i l’Estat. Va ser aleshores quan es va decidir retirar la targeta sanitària a totes aquestes persones

La reacció entre metges va ser notable, encara n’hi ha que atenen persones indocumentades. Això ha canviat a hores d’ara perquè el nou Govern ha fet marxa enrera, però he vist que moltes persones ja no necesitaven la sanitat pública perquè s’havien fet de mútues privades

El dubte que tinc ara és important. ¿Molts dels immigrats extracomunitaris pagaven la Seguretat Social a través de la seva nòmina o els hi van treure aquesta despesa del seu full de salari ? Els darrers presidents de Govern ens podrien treure de dubte, oi ?

Durant tot aquest període em vaig trobar amb un cas insòlit. Un camerunès conegut de Yaünde m’escriu preguntant-me si el puc ajudar davant una tuberculosi que aparentment té

Jo li demano que m’enviï tota la documentació que tingui sobre el seu aparent estat. Fa servir internet, m’envia els papers, els ensenyo a un metge per dir-me: es que penses que al Camerun no hi ha bons metges ?

Ha passat el temps, hi he conegut bons metges. Aleshores no podia deixar tirat al possible malalt, el meu metge em va dir d’una forma una mica airada que l’únic lloc on m’atendrien amb la documentació d’aquella persona seria a Urgències

Jo em vaig posar en contacte amb una organització caritativa que treballava al Camerun. En un primer moment, per la novetat, no sabien què dir-me, però em van donar l’adreça d’un hospital afí de Yaünde. Tan bon punt vaig cedir les coordenades, mai més es va saber de la malaltia

Era el possible malalt una sangonella ? En aquests moments n’estic convençut perquè em va posar l’ham de la malaltia de cara que jo li enviés diners. No és un noi qualsevol perquè foma part de la burgesia… i al cap del temps em va xuclar uns dinerons per l’amistat que jo li tenia

En qualsevol cas, apel·lo al benefici del dubte…!