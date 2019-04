Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 d’abril de 2019

Malabo és la capital de Guinea Equatorial i de la província de Bioko Nord. Està localitzada a la costa nord de l’illa de Bioko – illa coneguda antigament pels bubis, els seus habitants autòctons, com Etulá i com Fernando Poo pels europeus – i té una població aproximada de 250.302 habitants.

Els idiomes oficials de la ciutat, així com de tot el país, són el castellà (llengua principal i pràcticament l’únic usat), el francès i el portuguès.

Malabo és la ciutat més antiga de Guinea Equatorial. Per aquest motiu es poden veure una gran quantitat d’edificis amb arquitectura colonial que al mateix temps conviuen amb edificis moderns construïts a l’última i recent etapa, ja després de la independència. Els carrers del centre, amb un disseny quadrat, revelen l’antiga concepció de ciutat moderna, amb zones de vianants en totes elles. La ciutat també ofereix nombroses zones verdes i d’oci. Aquest fenomen provoca una sensació d’arquitectura de pressió atenuada per la baixa estatura dels edificis en una combinació entre occidentalització arquitectònica i africanisme.

Es va denominar Port Clarence en la seva fundació, portada a terme pels britànics, i més endavant va passar a anomenar-se Santa Isabel durant l’etapa espanyola. El 1973, durant la presidència de Francisco Macías Nguema i en els primers anys d’independència, va rebre el nom actual.

Malabo està situada al nord de l’illa de Bioko. El sud de Malabo està limitat pel riu Cònsol i just a l’altre costat del riu, al sud-oest, es troba l’hospital. A l’oest de la ciutat, situat a uns 9 km del centre de Malabo, es troba el renovat Aeroport de Malabo-Santa Isabel. A la regió costanera del nord de la ciutat es troben badies i caps. El més gran dels caps és el de punta de la Unitat Africana situat just darrere del Palau Presidencial i que ocupa tota la part oriental de la badia de Malabo. Un altre terme d’importància és punta Europa situat a l’oest de la ciutat molt proper a l’aeroport.

Guinea és un país centreafricà, que es defineix en la seva constitució com a estat independent, republicà, unitari, social i democràtic i la forma de govern és la república presidencialista. El seu territori està format per set províncies. La seva capital és la ciutat de Malabo, antigament coneguda com a Santa Isabel, encara que per a l’any 2020 està prevista la inauguració de Ciutat de la Pau, ciutat planificada per ser la futura capital del país.

Amb els seus 28.051 km² d’superficie és un dels països més petits del continent africà, compost per un territori continental i cinc illes habitadas. Limita amb el Camerun al nord, Gabon al sud ia l’est i el golf de Guinea a l’oest , en les aigües es troben més al sud-oest les illes de Santo Tomé i Príncep. La seva població s’estimava en 1.222.442 habitants en 2014. La part continental del territori és coneguda com Rio Muni o Mbini, i té una àrea de 26 000 km². Dins de la part insular les illes més importants són l’illa de Bioko (antiga Fernando Poo) amb 2017 km², Annobón amb 17 km², i Corisco amb 15 km²

Guinea Equatorial va obtenir la seva independència respecte a Espanya el 12 d’octubre de 1968. Guinea Equatorial és un dels dos països africans l’idioma oficial és el castellà (l’altre és la República Àrab Sahrauí Democràtica), d’acord amb la seva constitució. El domina el 87,7% de la població segons l’Institut Cervantes

L’actual territori de Guinea Equatorial s’assenta sobre regnes tribals medievals d’escassa organització, sens dubte sorgits per la influència d’estructures proto-estatals més avançades que es van desenvolupar paral·lelament a la zona: el Regne Oyo, el Regne del Congo, el regne Benga de l’illa Mandj (després cridada Corisco), el regne Bubi de l’illa de Bioko i les viles-estat dels clans Fang de la part continental.o

Hi ha la possibilitat que la zona del golf de Guinea fos visitada per Hanon, un general cartaginès que va realitzar un viatge vorejant les costes d’Àfrica cap a finals del segle V a.C. o començaments del segle IV a.C.

Fot: wikipedia