Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 d’octubre de 2018

El Diccionari normatiu valencià defineix com a magnicidi l’assassinat d’un alt càrrec de l’Estat o de la política. No és un fet corrent, però n’hi hagut molts en la Història

Líbia i Egipte han exprimentat magnicidis. Líbia i Egipte sempre s’han relacionat al llarg de la Història, formen en Maixrib. Aquesta zona orietal de la Mediterrània és veïna del Magrib: Algèria, el Marroc i Tunísia, formant el nord d’Àfrica

L’àmbit territorial d’Egipte és el 56,9% de la supefície, 17,1 vegades la població egípcia que la Líbia (menys habitants que Catalunya). Els índex de desenvolupament humà són semblans: 0,691 i 0,699 a Egipte i Líbia, respectivament

Moammar al-Gaddafi (1942-2011) va derrocar el rei Idris I (1969) fins va se assassinat en la Revolució líbia (2011). Poc se sap a nivell públic d’aquesta mort. Va ser capturat per un grup de soldats del camp contrari de Gaddafi.

Després d’uns moments de consternació, el grup armat va rebre l’ordre de liquidar-lo. No se sap d’on va provenir l’ordre, de militars nacionals o de persones de l’estranger. La justícia investiga si Sarkozy va rebre fons de Gaddafi (2018)

La falta de Gaddafi ha provocat una inestabilitat política del país des de 2011. Si bé el seu fill va ser engarjolat, no s’ha notat res estrany. Moammar al-Gaddafi, tot i pres, hauria donat una major estabilitat al país

L’autor de la biografia del narcoterrorista colombià Pablo Escobar (1949-2013), vol fer ara la de Moammar al Gaddafi

Líbia torna a inflar-se i s’allunya d’una possible pau (2018). Líbia i Itàlia mantenen un frec-a-frec pel que fa als migrants que volen o no poden travessar la distància entre aquests dos paísos. Els migrants es queixen perquè els venen com animals. La UE delega en Líbia el control migratori (2018). Va ser Líbia un afer intern francès ?

Font: ARA, wikipedia