Espai Avinyó, 9 de març de 2021

L’Espai Avinyó us convida a l’activitat «Mag Karaoke Tayo! Sons i històries de resistència pinay» emmarcada en el Dia Internacional de l’eliminació de la discriminació racial.

A través del so i la música, visibilitzarem les pràctiques quotidianes de resistència de la diàspora filipina a Barcelona. El Karaoke ens permetrà conèixer aquelles cançons i sonoritats ancorades en la memòria col·lectiva de la diàspora filipina, així com altres cançons, amb la finalitat d’explicar part de la història colonial que connecta amb les dinàmiques de racisme, opressió i estigmatització cap a la comunitat filipina en l’actualitat.

Farem memòria i generarem un espai de diàleg entre les persones convidades d’origen filipí per tal de contextualitzar i complementar el contingut més estructural de les cançons, amb històries de vida que situïn les temàtiques de manera més particular i donin compte de la complexitat dels processos viscuts per moltes persones de la diàspora filipina que viuen a la ciutat.

Dinamitza: Catàrsia

Data: divendres 19 de març

Hora: 18 h

Lloc: Ateneu del Raval (Carrer de la Reina Amàlia, 3) / Retransmissió en directe a través del canal de Youtube

Inscripcions: espaiavinyo@bcn.cat

Us hi esperem!