Madonna torna a Malawi per adoptar unes bessones

16 feb 2017 per SDRCA

JOAN CALLARISSA – foto AMOS GUMULIRA / AFP – ARA – 08/02/2017

L’agència AFP ha informat que la cantant ha adoptat dues nenes bessones anomenades Esther i Stella

La cantant, amb els seus fills

La cantant Madonna va rebre dimarts l’autorització del Tribunal Superior de Malawi per adoptar dos nens allà, segons fonts judicials. “Ha comparegut davant del tribunal i se li ha concedit un permís d’adopció. No podem donar els noms dels nens, però podem confirmar que van néixer el 24 d’agost del 2012”, va afirmar el portaveu del tribunal sense explicar el sexe dels infants.

A la nord-americana, que va acudir a l’esmentada seu judicial acompanyada d’un gran nombre de guardaespatlles, ja l’havien vista a Malawi al gener, cosa que havia suscitat rumors sobre la possibilitat que tornés a adoptar. Tot i això, l’artista va desmentir la notícia a través d’un comunicat en què deia que els rumors sobre un procés d’adopció eren “falsos” i que només era allà treballant per la seva ONG, Raising Malawi.

La cantant ja va adoptar al país africà dos dels seus quatre fills – David Banda i Mercy James -, tots dos de 12 anys. Els altres dos fills són la Lourdes i el Rocco, tots dos biològics, de 20 i 16 anys respectivament. L’agència AFP ha informat que Madonna ha adoptat dues nenes bessones anomenades Esther i Stella, amb les quals haurà de tornar al país d’aquí un any per demostrar que compleix com a mare. La cantant no ho ha confirmat.

Madonna va tenir problemes amb el govern de Malawi fa uns anys. L’executiu va acusar-la el 2013 d’exagerar l’ajuda que ofereix al país a través de la seva ONG, creada després d’adoptar el David i la Mercy, el 2006 i el 2009, respectivament.