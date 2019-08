Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 d’agost de 2019

Madagascar és un país insular situat a l’oceà Índic, davant de la costa sud-est del continent africà, a l’est de Moçambic. La nació està compresa per l’illa de nom Madagascar, la més gran d’Àfrica i la quarta més gran del món, i per petites i nombroses illes perifèriques. Està separada del continent pel canal de Moçambic. Antigament l’illa estava unida al continent africà, del qual es va separar.

El seu aïllament ha afavorit la conservació al seu territori de multitud d’espècies úniques al món, un 80% d’elles endèmiques de l’illa. Les més notables són els lèmurs (infraordre de primats), el fossa carnívor, cinc famílies endèmiques d’aus i sis espècies endèmiques de baobabs.

Madagascar és malgaix i l’idioma nacional és el malgaix, el seu segon idioma és el francès. La majoria dels seus habitants té creences tradicionals, són cristians, o una amalgama de tots dos.

Madagascar pertany al grup dels països menys desenvolupats, segons les Nacions Unides. L’ecoturisme i l’agricultura, juntament amb majors inversions en educació, salut i empresa privada, són elements clau de l’estratègia de desenvolupament de Madagascar.

No obstant això, aquests beneficis no es van distribuir uniformement en tota la població, produint tensions sobre el creixent cost de vida i la disminució del nivell de vida entre els pobres i alguns segments de la classe mitjana. En 2017, la crisi política i econòmica 2009-2013 ha afeblit l’economia i la qualitat de vida segueix sent baixa per a la majoria de la població.

Madagascar era el nom que els portuguesos van arribar a l’illa en 1502 i deriva del llatí medieval: era el nom d’una illa que se suposava en aquesta regió i amb la qual cap a l’any 1500 es va identificar l’actual Madagascar.

Al seu torn, aquest nom llatí derivava de Madeigascar (també Madagosho, Madagascar), que era el nom d’una illa-regne africana esmentada per Marco Polo en el seu llibre (fins del segle XIII). Algunes fonts asseguren que aquest nom sorgiria de la confusió amb Mogadiscio, capital de Somàlia

Pel que fa al nom “malgaix” amb el qual es denomina als seus habitants, el terme prové del francès, que el van prendre de “Malagasy”, que era el nom que es donaven els habitants originals de la isla

Font: wikipedia