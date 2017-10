Madagascar, el país malgaix

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 d’octubre de 2017

Madagascar és un país enorme envoltat per aigües de l’Índic. La seva adscripció a l’Àfrica és un mal menor perquè té característiques plenament continentals. Viu davant les costes de Moçambic i envoltada d’un munt d’illes: Zanzíbar, Seychelles, Comores, Maurici

La raó principal d’aquest garbuix la trobem en temps anteriors de la història quan fou principalment poblada per persones asiàtiques de l’Est de l’Índic

Un tret intrínsic d’aquest petit continent el trobem en el desenvolupament de crisis socials agudes. En cap revolta o agitació social, el poble rarament ha experimentat víctimes de consideració

Les característiques físiques del país malgaix assenyalen una superfície un 16% superior que la d’Espanya, però la població només el 53% d’Espanya.

La flora i la fauna són específiques d’aquesta gran illa. Molts voldrien separar Madagascar de l’Àfrica, però no sap on posar-la

Si l’Àfrica surt poc a la nostra premsa, encara menys hi surt Madagascar. Només surt en crisis polítiques agudes o per causa de desastres naturals. Madagascar fa la seva vida gairebé en solitari.

Aquesta pau social fa que hi vagin moltes persones de vacances, sobretot franceses

França i Regne Unit s’ocupen de les seves excolònies de manera molt diferent. Si el Regne Unit s’arrepenja en la Commonwealth per a països anglòfons, França opta per l’acció directa

Aquest és el cas de Madagascar, que com els altres països francòfons, estan sempre sita la tutela de França. És un model que s’aplica d’una forma individualitzada tal com hem vist en l’última crisi de Malí on van neutralitzar les forces d’Azawad