Macson preveu arribar a les 100 botigues el 2019

16 gen 2017 per SDRCA

M. SARDÀ - BARCELONA – L’ECONÒMIC – 15/01/17

La firma de moda impulsarà la seva internacionalització cap a emplaçaments en l’hemisferi sud, per donar plena vigència estacional a les col·leccions

Aquest mes de març ja seran 71 els establiments Macson a l’Estat i la previsió és que arribi al centenar d’aquí a tres anys. Però aquest no és l’únic aspecte de l’estratègia de creixement de la firma de moda catalana. Macson també vol donar un impuls a la seva internacionalització, amb un objectiu clar: “Emplaçaments a l’hemisferi sud que ens permetin plena vigència a les nostres col·leccions, perquè quan aquí acaba la campanya d’hivern puguem portar les col·leccions cap a altres països on comencen els mesos freds”, explica Domingo Obradors, conseller delegat i copropietari de Macson, juntament amb el seu germà Manuel. També estan estudiant una nova localització a Algèria, on ja disposen d’una botiga, i estrenar-se a França. “Tenim clar que volem obrir a Tolosa, per proximitat i perquè molts francesos són clients de la nostra botiga de Vielha”, assegura el conseller delegat.

Domingo i Manuel Obradors, propietaris de la firma de moda Macson, tenen l’ofici ben après. “Amb 13 anys, el meu pare ja ens enviava els estius a la fàbrica de Tona, a cosir camises; amb 14 anys fèiem de venedors de joguines durant la campanya de Nadal a la botiga que teníem al barri de Gràcia, de Barcelona; i amb 16 anys, ja treballàvem tots els dissabtes per guanyar-nos la setmanada a la botiga de Pedralbes”, explica Domingo, un any més gran que Manuel, la quarta generació de la nissaga empresarial de Macson.

El besavi dels actuals propietaris va fundar Obradors SL. “Després de reproduir una teixidora que va veure en un viatge a Alemanya, va començar a fer teixits. El creixement del negoci va fer que aviat traslladés la producció a Prats de Lluçanès, a una fàbrica en la qual va col·laborar econòmicament tot el poble, un fet que la va salvar de ser cremada durant la Guerra Civil”, explica Domingo Obradors. Allà, ja van coincidir dues generacions al capdavant de l’empresa.

La llavor.

El destí dels sobrants dels teixits van ser la llavor de l’actual Macson. “La segona generació va decidir obrir un taller de confecció de camises. Aquí va néixer Macon SA, que després seria Macson”, apunta Obradors. En acabar la Guerra Civil, el besavi havia comprat un convent que havia estat cremat al barri de Gràcia, al carrer Biada amb Verdi, i allà es va traslladar la fàbrica de camises. “Van arribar a ser 300 persones cosint, però també l’edifici va quedar petit i la producció es va portar a la fàbrica de Tona, que continua activa actualment”, explica. Va ser quan la tercera generació, en Manel Obradors, impulsa les botigues de roba Macson.

“El meu pare va començar venent camises amb tara. L’èxit va ser tan gran que va decidir obrir botigues fins que va convertir l’edifici de Gràcia, un establiment de 5.000 m², en un petit Corte Inglés. El va batejar com a Duomo i cedia espai als seus proveïdors perquè portessin els seus productes.” L’arribada de grans cadenes i de nous eixos comercials va fer repensar de nou el model de negoci. Es va deixar l’edifici de Gràcia i es va adquirir un local al davant, on encara continua la primera botiga de la firma. A finals dels 80, Macson surt per primera vegada de Catalunya i s’estrena a Saragossa.

La quarta generació pren el relleu el 2004 i decideix prescindir de la roba infantil, mantenir la de dona de manera residual i centrar-se en la roba masculina: vestits d’home d’estil anglès i roba masculina urbana, de confecció pròpia. “Érem botigues de roba i ara venem moda, intentant anar un pas al davant amb els recursos que tenim”, rebla Obradors.

Facturació, 25 M€

Treballadors, 240

Any de fundación, 1942

Domingo i Manuel Obradors, quarta generació, van arribar a la direcció de Macson fa dotze anys, quan l’empresa no arribava a la vintena d’establiments. L’exercici de l’any passat es va tancar amb 64 botigues i aquesta primavera