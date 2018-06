Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de juny de 2018

L’Àfrica sol ser dividida per 5 macroregions naturals:

Nord d’Àfrica

Àfrica occidental

Àfrica central

Àfrica oriental

Àfrica austral

Totes aquestes regions acullen consells dels països membres. De vegades les fronteres polítiques no estan ben definides. Per exemple Burundi i Ruanda participen en l’Àfrica central o en l’oriental. Els interessos polítics i econòmics superen el límits geogràfics

La feina que fan aquests consells és important al costat de la Unió Africana. En efecte, l’Àfrica té una bona organització que li permet fer ús dels sus recursos

La Unió Europea reconeix dues grans Àfriques:

Nord d’Àfrica: Magrib (Tunísia, Algèria, el Marroc, i Sàgara Occidental) i Maixrib (Líbia i Egipte)

La resta de l’Àfrica

Les dues parts estan governades per la Unió per a la Mediterrània (Europa i Àfrica septentrional) i pel pel tractat Àfrica, Carib i Pacífic (ACP). L’ACP inclou les antigues colònies europees

Aquestes dues organitzacions no estan lliures de probleme, però Europa hi té obligacions postcolonials

Els indicadors socioeconòmics assenyalen una bona intenció de tots els països en general, pero no evita trobar-hi problemes

Àfrica es pot divir en tres parts segons el medi construït:

els centres de les ciutats

el suburbis

el medi rural

On hi ha més riquesa és en els centres-ciutats, però els centres-ciutat es veuen embolcallats pels suburbis on impera la pobresa. El medi rural és un cas a part on hi priva sovint la manca de serveis tan bàsics com l’aigua, l’electricitat i el clavegueram, però solen estar relacionats d’alguna manera amb família a les ciutats