14 de gener de 2019

Ens vam decidir durant 2004 de publicar “La veu d’Àfrica” (LvdA) per fer saber coses de l’Àfrica que sovint no sabia el gran públic de casa nostra. LvdA és present a Internet ininterrompudament fins els nostres dies (uns 15 anys) excepte quan hi han fet sabotatges

No sabem exactament el grau de penetració d’aquest mitjà de comunicació que ha tingut o té en la nostra societat. El nostre interès és que fos multidimensional, però hem arribat més lluny. Quant ? No ho sabem exactament. L’únic que es pot dir és que durant 2018, la revista ha estat consultada per cada lector 2,49 vegades

LvdA no és objecte de cap mena d’inspiració sinó qu és el resultat que en un laboratori francès una noia tunisiana de la meva edat compartíss despatx durant 4 mesos

No puc mentir, però, quan es va presentar, desconeixia què li podia dir. Tot va ser molt fàcil perquè cada dia que passava podíem ampliar el coneixement mutu. Aquesta doctoranda, que tampoc duia vel, em va fer els ulls als móns àrab, africà, i musulmà.

No recordo, si, quan me’n vaig anar, li vaig dir adéu ? Ni sé si ens vam acomiadar. L’únic que sé és que, quan vaig tornar a Barelona, duia una maleta de coneixements que mai hauria pensat

Quan me’n vaig anar, estava convençut que la seva generació faria progressar l’Àfrica. Vaig tenir sort perquè, quan vam coincidir, a Tunísia governava Burguiba, un home clau en el seu país

Desgraciadament tot es va tombar perquè després va fer-se càrrec del poder un home, Ben Alí, que va destrossar el país conduint-lo a la penosa revolució tunisiana. Em fa estar intranquil per no saber quin aire respira la societat tunisiana malgrat que tot fa pensar que les aigües han tornar al riu

L’esperança que vaig adquirir no s’ha acomplert del tot. Era jo als Països Baixos (1988) quan em van preguntar quina part del món aniria a més. Jo, embaladit per la meva experiència personal, vaig respondre que seria l’Àfrica. Quina cosa, oi ?

Tanmateix, la meva esperança encara no ha minvat. Vam trigar des de 1985 gairebé uns 19 anys d’anys d’incubació per publicar LvdA, uns 15 anys que som al peu del canó. És la nostra obligació moral transmetre tot allò que hi ha de bo a l’Àfrica

A l’Àfrica, que progressa molt de mica en mica, hi cal posar fe. Ara sabem d’Àfrica i d’africans molt més del que sembla. LvdA fa com sempre una crida a la col·laboració amb la nostra associació cultural sense afany de lucre SDRCA (Societat per a la Difusió de les Realitat Culturals Africanes), fundada el 13 de gener de 2006 a Barcelona