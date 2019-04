Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 d’abril de 2019

Lusaka és la capital de Zàmbia, de la província de Lusaka i del districte homònim, a més de la ciutat més poblada del país. Està localitzada a la zona centre-sud de Zàmbia, sobre un altiplà a 1279 metres d’altitud. Va ser fundada com a ciutat colonial el 1905 sobre un poblat preexistent. L’any 2000 posseïa una població de 1.640.000 habitants. Es creu que aquest cens no va ser complet, i que la població real ronda els 2 millones. La seva àrea metropolitana ocupa uns 360 km2, malgrat la qual cosa la ciutat en si és petita; al barri de negocis no supera els 2 km2. El seu carrer principal és Caire Road, en la qual poden trobar-se diversos edificis institucionals i comercials. El carrer és en realitat el nom que rep la secció de la Gran Carretera del Nord que travessa la ciutat.

En Lusaka es parlen principalment dos idiomes: anglès i chichewa o nyanja. Només el primer és oficial a la país.

Lusaka té un respectable nombre de comerços, mercats i bazares. La ciutat ha crescut des de la seva capitalitat fins a ser una barreja entre petit nucli colonial i rural i gran capital moderna.

Lusaka va ser fundada el 1905 per colons europeus en el lloc d’un poblat que rebia el nom del cap del mateix: Lusaaka, poc més que una parada del ferrocarril que enllaçava les actuals Rhodèsia i Tanzania. Poc després va rebre l’apel·latiu de ciutat jardí (en anglès: garden city). Llavors tenia avingudes arbrades, una vegetació extensa i acurada i cases d’estil colonial a causa de la seva localització central al país, el 1931 va reemplaçar a Livingstone com a capital de la colònia britànica de Rhodèsia del Nord

Des de llavors i fins al planejament que va ordenar la ciutat el 1952, aquesta es va desenvolupar sense control, naixent noves àrees residencials i comercials sense ordre ni qualitat, i barrejant-àrees urbanes i modernes amb altres tradicionals (indígenes o foranes) i rurals amb la independència de Zàmbia en 1964 es va convertir en la seva capital i Lusaka va continuar creixent a gran velocitat, sent una de les ciutats que més ràpid s’han desenvolupat a la Àfrica postcolonial.

L’1 de març de 1999 quatre bombes van ser detonades a Lusaka, una de les quals va destruir l’ambaixada angolesa.

Zàmbia, oficialment la República de Zàmbia (en anglès: Republic of Zambia) és un país sense sortida al mar situat al centre-sud del continent africà. Limita amb la República Democràtica del Congo al nord, Tanzània al nord-est, Malawi i Moçambic a l’est, Zimbabwe i Botswana al sud, Namíbia al sud-oest i amb Angola a l’oest. Era conegut com Rhodèsia del Nord durant l’època colonial i el seu nom actual prové del riu Zambeze, el riu principal del país.

Zàmbia va proclamar la seva independència del Regne Unit el 24 d’octubre de 1964, amb Kenneth Kaunda com el seu primer president. Actualment el president és Edgar Chagwa Lungu

El territori actual de Zàmbia va ser originalment poblat per tribus khoisan de caçadors-recol·lectors, que van ser desplaçats fa uns dos mil anys per pobles migratoris, més avançats tecnològicament. Així mateix, a partir del segle XII, comença la gran migració bantu que hauria de poblar gran part del continent.

Entre aquests pobles es trobaven els tonga (també anomenats Batonga) que van ser els primers a establir-se a Zàmbia. Els nkoya probablement van arribar fins i tot abans, establint-se en el territori des dels regnats Luba-Lunda del nord.

Altres grups van seguir arribant, amb un gran influx entre els segles XVII i XIX. Aquesta immigració procedia dels Luba i Lunda originaris de l’actual República Democràtica del Congo i el nord d’Angola. Al llarg del segle XIX van arribar els nguni des del sud, com a conseqüència del Mfecane

Font: wikipedia