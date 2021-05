L’ull omnipresent: vigilància digital a Xinjiang

CCCB Debats: 26 de maig de 2021

Dia Orwell 2021. Dilluns 31 de maig a les 18.30 h // 3 €

Segons diversos estudis d’organitzacions de defensa dels drets humans, es calcula que en els últims anys prop d’un milió de uigurs i altres minories musulmanes han estat internats en camps de reeducació a la província xinesa de Xinjiang. Els experts ho consideren una de les persecucions per raons ètniques i religioses més importants des de la Segona Guerra Mundial.

El Dia Orwell 2021 s’endinsarà en el règim de vigilància digital desplegat a Xinjiang a través del documental Undercover: Inside China’s Digital Gulag (Robin Barnwell, 60 min) i el diàleg entre el periodista Ben Mauk, col·laborador a mitjans com The New Yorker i The New York Times, i l’expert en la Xina moderna i contemporània Manel Ollé. En paral·lel, també podreu gaudir de les tradicionals rutes literàries per la Barcelona d’Orwell.