Los peatones pisan el estigma del sida en Palma

9 feb 2017

Raquel Galán / Agencias | Diario de Mallorca – 09.02.2017

Diez pasos de cebra contribuyen a no discriminar a las personas que tienen VIH

Diez pasos de peatones de la ciudad muestran los lemas ‘El que mata és la discriminació, no el VIH’ y ‘El VIH no discrimina, i si et toca a tu?’ con el objetivo de concienciar a la población para que no margine a quienes padecen esta enfermedad.

La campaña impulsada por la plataforma Taula per la Sida, a la que se suma el ayuntamiento de Palma, se puede ver en los pasos de cebra de la plaza de España, la avenida Alexandre Rosselló, frente a la plaza del Tubo, las avenidas Jaume III y Antoni Maura y las calles Unió y Jesús.

El alcalde de Palma, José Hila, acompañado por el regidor de Igualdad y Derechos cívicos, Aligi Molina, y el de Movilidad, Joan Ferrer, ha reconocido que actualmente todavía hay “discriminación para convivir con el VIH” y ha considerado que esto tiene que “desaparecer totalmente”.

Por su parte, el regidor de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, ha destacado la necesidad de contar con planes de promoción de una “sexualidad informada, libre y responsable”. “Tiene que dedicarse especial atención a la población joven, que se ve afectada por la relajación en los planes de prevención”, ha dicho.