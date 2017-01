Los farmacéuticos recogen el saber sobre las plantas

9 gen 2017 per SDRCA

BÂRBARA JULBE – Camallera – LA VANGUARDIA – 09/01/2017

PATRIMONIO: La investigadora Montse Parada (centro) con una alumna en una visita a una pareja experta en el conocimiento de plantas

De los frutos del saúco se puede elaborar mermelada artesanal, y de sus flores unos buñuelos o un vino espumoso. La corteza y las raíces son útiles para otros remedios caseros y las ramas sirven para fabricar juguetes. Este arbusto, del que se aprovecha prácticamente todo, es una de las 700 plantas que forma parte de un catálogo, que un equipo de farmacéuticos ha elaborado a través de la cultura popular con la finalidad de preservar el conocimiento tradicional de las diferentes especies.

“El saber está en manos de personas de edad avanzada pero la transmisión oral de padres a hijos se ha perdido, ya sea por la estructura familiar, porque no viven tantas generaciones en una misma casa o porque los jóvenes no están tan interesados en las plantas. Lo que queremos es conservar la sabiduría tradicional para que no se olvide y revertirlo a la sociedad”, asegura la doctora en Farmacia e investigadora, Montse Parada.

Tras iniciar su andadura en 1990, el proyecto sigue siempre la misma metodología: los miembros del grupo van casa por casa para recabar el testimonio de las personas conocedoras de sus usos. Algunas plantas se destinan a la alimentación, otras tienen finalidades terapéuticas y las hay que son tóxicas o que se emplean para hacer utensilios como escobas. Toda la información, acompañada de un ejemplar de cada especie, se guarda en un herbario, en la facultad de Farmacia de la Universitat de Barcelona (UB).

“Muchos de los medicamentos tienen la base en plantas medicinales, incluso aquellos que son de actualidad, desde plantas usadas como medicamentos para quimioterapia o como antiinflamatorias o analgésicas. Pero además creemos que la base de nuevos fármacos puede estar precisamente en este conocimiento tradicional que estamos perdiendo”, asegura Parada.

En estos años ya se han catalogado plantas del Alt Empordà, Guilleries, Ripollès, Montseny, Garrotxa, la Cerdanya, el Pallars Sobirà y el Pallars Jussà. El estudio y las prospecciones para ampliar este tesoro etnobotánico también se ha emprendido en Lleida, Val d’Aran, Valencia, Mallorca y Menorca, así como en la ciudad de l’Alguer, en Cerdeña.

“Es un patrimonio natural y cultural lo que estamos salvaguardando”, señala el catedrático de Botánica y profesor de Botánica de la UB Joan Vallès. “Es parte de nuestra identidad porque es diferente en cada zona”, añade Parada, quien comenta que han hallado hasta siete especies distintas atribuidas al nombre de la manzanilla.

Según unas encuestas que realizaron a estudiantes de Figueres, entre las plantas que más distinguían los jóvenes se encontraba la marihuana, de la que decían que era “medicinal” y servía para “flotar” o “alucinar”. También conocían principalmente aquellas que salían en la televisión y eran foráneas. El orégano, por citar alguno, sólo lo identificaban si lo veían dentro de un bote, según detallan las conclusiones de este estudio, que sirvió para la elaboración de un catálogo etnoflorístico con unas 300 especies localizadas en la ciudad de Figueres. El libro también incluye los nombres populares de las plantas, expresiones coloquiales y su transcripción fonética, como las diferentes formas de decir albahaca.

Otras tres publicaciones más y conferencias y talleres complementan la difusión de este extenso trabajo de investigación de los farmacéuticos. “Si sabes por qué se utiliza una planta, aprenderás a valorarla y sabrás cómo gestionarla, y también el paisaje y la naturaleza”, destaca Parada, a quien su abuela le preparaba para eliminar la tos y el dolor de garganta un remedio infalible. “Quemaba azúcar en una brasa depositada dentro de una taza y la ahogaba con agua de eucaliptus. Y te lo hacía beber con la ceniza flotante y sin quitar la brasa. El gusto era astringente, muy malo, pero era mano de santo”, recuerda.

Sin ir más lejos, algunos de los resultados de este equipo de farmacéuticos y otros grupos de habla catalana han llegado hasta la Universidad de Montpellier, que a partir de estos hallazgos está estudiando nuevos remedios alternativos para dolencias respiratorias como la tuberculosis. Buscan plantas de la familia del pino y el abeto, que ayuden a resolver la tuberculosis actual caracterizada por ser multirresistente a antibióticos.

Los orígenes rurales de la mayoría de ellos y el hecho de que sus antepasados les administraran remedios caseros, promoviendo así la transmisión del conocimiento, impulsaron a este grupo, formado por una quincena de personas entre farmacéuticos, biólogos e ingenieros agrónomos de Etnobotánica de la UB, y que cuenta también con la colaboración del Institut Botànic de Barcelona (CSIC-ICUB), a iniciar el trabajo. Según la científica

titular del CSIC-ICUB, Teresa Garnatje, “los objetivos son comunes y el conocimiento puede servir de base tanto para nuevos estudios químicos que deriven en el descubrimiento de sustancias activas en medicina como para conseguir nuevos alimentos. Plantas de uso alimentario que funcionen como cultivos alternativos a los actuales”. Es un ejemplo de ello el tubérculo tupinambo.