Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de març de 2019

Lomé és la capital de Togo. Té una població estimada de 676.400 habitants (2003). Situada al golf de Guinea, Lomé és el centre administratiu i industrial del país, així com el seu principal port.

La ciutat va ser designada capital de la colònia alemanya de Togoland en 1898, iniciant així el seu desenvolupament. Durant la Primera Guerra Mundial va ser ocupada per França i Gran Bretanya, passant a estar controlada exclusivament per França a partir de 1922, que la va convertir a la capital del mandat francès del Togo fins a 1960, quan després de la independència del país la ciutat es va convertir en la seva capital.

El 1975 es va celebrar a la ciutat una convenció econòmica i financera entre la Comunitat Econòmica Europea (actual Unió Europea) i 46 països africans.

A través de la ciutat s’exporta cafè, coco, copra i margalló. Posseeix una refineria de petroli. Lomé és l’únic lloc del país amb accés a Internet (amb l’aparició dels ciber-cafès recentment oberts). La Universitat de Togo està ubicada a Lomé i aquest compte també amb el principal aeroport del país que es troba en les seves rodalies. El seu edifici més alt és l’Hotel Sofitel 2 de febrer.

La República Togolesa és una nació situada a la zona intertropical, forma part de l’Àfrica subsahariana i és altament dependent de l’agricultura, amb un clima que garanteix bones temporades de cultiu. L’idioma oficial és el francès; però, també es parlen altres idiomes a Togo com els idiomes Gbe, Kotocoli i Kabiyé. El 38,7% de la població viu sota la línia internacional de la pobresa d’1,25 US $ per dia, i el 69,3% sota la línia de 2 US $ per día

Togo es va independitzar de França en 1960. El 1967, Gnassingbé Eyadéma va liderar un cop d’estat militar reeixit, després de la qual cosa es va convertir en president. Eyadéma va arribar a ser el president més longeu en la història d’Àfrica (durant 38 anys) al moment de la seva mort en 2005. El 2005, el seu fill Faure Gnassingbé va ser electe president

El nom del país procedeix del llac Togo, que en ewe està format per to, que significa “aigua”, i go, que significa “riba” o “vora” digne de l’idioma del seu país i la regió togolesa.

Entre els segles IV i X, Togo estava poblat per pobles ewes, del mateix origen que els ibos i iorubes de Nigèria o els ashantis de Ghana. Eren pobres, pacífics i les seves formes embrionàries d’Estat seguien l’exemple dels regnes Dagomba del nord del territori.

Els més antics habitants de la regió van ser els altovoltes, que eren al nord, i els kua, que eren al sud-oest. A partir del segle XIV van arribar des de Nigèria els ewe i al segle XVII, van arribar els ane, provinents dels actuals estats de Ghana i Costa d’Marfil. A més, els portuguesos també van explorar les costes togoleses en aquesta època.

A causa dels milions d’esclaus traficats des de la zona, entre els segles XVI i XIX, es va anomenar el territori Costa dels Esclaus.

Font: wikipedia