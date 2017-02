L’obesitat superarà el tabaquisme com a primera causa de càncer

Sanitat: L’Observatori Global del Càncer relaciona el sobrepés amb catorze tipus de tumors, alguns tan comuns com el de mama o el de còlon – El 53 % dels valencians està per damunt del seu pes

El 23,8 % dels casos de càncer de mama postmenopáusicos es deuen a l’obesitat, igual que el 21,2 % dels d’úter, el 17,2 % dels de còlon i el 13,7 % dels càncers de renyó. Estes dades procedixen de l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer depenent de l’Organització Mundial de la Salut, l’OMS, que no dubta a vincular els quilos de més com a causa, evitable i poc coneguda en la societat, del càncer. El tabac és, ara com ara, la principal causa de càncer seguida de prop per l’obesitat però, si seguixen disminuint les taxes de tabaquisme en la població i augmentant l’epidèmia global d’obesitat, les tornes podrien canviar en un futur no molt llunyà.

«El tabaquisme seguix sent hui la nostra bèstia negra però la importància del sobrepés en el risc de càncer és molt significativa i mentre la prevalença del tabaquisme va baixant, no s’estan corregint les taxes d’obesitat, més prompte al contrari», assegura el catedràtic de Medicina Preventiva i salut Pública de la Facultad de Medicina de València, José María Martín Moreno. El 53 %de la població adulta valenciana té excés de pes i un 16,9 % són ja obesos.

Segons dades de l’Institut Nacional del Càncer dels Estats Units, «molts estudis d’observació han aconseguit proves consistents que les persones que pugen menys de pes en l’edat adulta tenen riscos menors de patir càncer de còlon, de renyó i –en el cas de les dones postmenopáusicas– de càncer de mama, d’endometri i d’ovaris», per la qual cosa eliminar l’excés de greix corporal és un factor de protecció enfront del càncer «del que hem de conscienciar-nos igual», indica Pablo Enríquez, responsable de la Unitat de Cirugía de la Obesidad i Metabólica de l’Hospital General d’Alacant.

L’OMS considera que l’obesitat i el sobrepés influïxen en catorze tipus de càncer, alguns tan comuns com el de mama o el de còlon. Igualment, des de la Societat Espanyola de Oncología Médica (Seom) s’incidix que l’obesitat «no solament afavorix l’aparició de càncer sinó que dificulta la curació dels qui ho patixen, ja que els pacients obesos tenen una pitjor tolerància als tractaments oncològics i més possibilitats de recaure».

Però ¿per què el sobrepés afavorix l’aparició de molts tipus de càncer? Segons l’organització britànica Cancer Research UK, «l’excés de greix, no solament altera el nivell de determinades hormones del cos que poden augmentar el risc de càncer, com per exemple l’estrogen, la testosterona i la insulina, sinó que les pròpies cèl·lules de grassa poden crear missatgers químics que afecten al funcionament del cos». «Abans es pensava que era solament un dipòsit passiu d’energia, ara s’ha vist que incidix en les conductes de les cèl·lules», afig Martín Moreno que insistix en les recomanacions del Código Europeu contra el Cáncer: «mantindre un pes saludable gràcies a activitat física adequada i una dieta correcta, no hi ha més».