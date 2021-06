Lliurats els guardons de la 58a edició dels Premis Sant Martí

Butlletí del Districte Sant Martí, 4 de juny de 2021

L’Auditori de Sant Martí va ser l’escenari escollit per celebrar la cerimònia d’entrega dels guardons corresponents a l’any 2020, posposats per la pandèmia. La gala va ser emesa per streaming, el passat dimarts 1 de juny, i seguida per tota la ciutadania dels barris de Sant Martí.

El Menjador Solidari Gregal va rebre el Premi en la modalitat de promoció econòmica; el Premi en la modalitat individual va ser concedit al Sr. Gabriel Monserrate Muñoz, i en la modalitat de col·lectiu, al Club Esportiu Júpiter. També es van lliurar les medalles cultural, esportiva, al món del treball, d’iniciativa juvenil i la medalla d’argent.