Roger Loppacher i Crehuet – President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 24 de febrer de 2021

Us convidem al lliurament dels XXXII Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual que tindrà lloc el dijous 4 de març de 2021.

L’acte s’emmarca un any més en la XII jornada de recerca de la Societat Catalana de la Comunicació i es farà de 17 a 19 hores, per via telemàtica.

La jornada obre amb el debat “Com es comunica a una societat en temps de pandèmia” i el lliurament dels premis es farà a partir de les 18 hores.

Cristina Sánchez Sánchez (1er Premi), Guillem Suau Gomila (2n Premi) i Verónica Israel Turim (menció especial del jurat) presentaran els resultats principals dels treballs guanyadors.

Us adjuntem el programa. Podeu inscriure-us a la jornada enviant un correu a l’adreça scc@iec.cat. La inscripció és gratuïta.

Un cop confirmada la vostra assistència, rebreu un correu electrònic amb l’enllaç a Zoom per poder assistir a la sessió.

Esperem que el programa sigui del vostre interès i ens agradaria molt comptar amb la vostra assistència

Acte

Lliurament dels XXXII Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual i XII Jornada de recerca de la Societat Catalana de Comunicació

Data

Dijous 4 de març de 2021

Hora

17.00 a 19.00 hores

Inscripció

scc@iec.cat