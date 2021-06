Posted by

Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya. 29 de juny de 2021

Viu la festa del llibre d’estiu a la teva llibreia, 15 de juliol (fins les 11 de la nit)

Apunta’t al LLIBRESTIU el 15 de juliol!

Estimades amigues / Estimats amics,

Dijous 15 de juliol celebrarem, com sabeu, LLIBRESTIU 2021, la festa d’estiu dels llibres a totes les llibreries de Catalunya en horari de tarda-nit fins a les 23h.

Cada llibreria podrà organitzar la tarda vespre del proper 15 de juliol activitats (des de presentacions de llibres amb escriptors a música en viu, passant per debats, tertúlies, o qualsevol altre acte cultural que se us pugui acudir) per atreure la presència dels lectors.

Perquè la campanya arribi al màxim de gent possible cal la col·laboració de tothom i que tots utilitzem les nostres eines de comunicació (pàgines web, xarxes socials, butlletins, etcètera) per aconseguir la major difusió possible.

En aquest enllaç [KIT LLIBRESTIU] podreu accedir a diversos formats d’aquesta creativitat per tal que pugueu incorporar-la a les vostres pàgines web, perfils socials o la feu servir en aquells suports que considereu oportú realitzar: bosses, punts de lectura, samarretes, cartells, etcètera.

A més de compartir aquesta creativitat, us convidem a fer servir l’etiqueta de la campanya #llibrestiu en les vostres publicacions a les xarxes socials.

Des de la Cambra del Llibre de Catalunya us animem a participar-hi per consolidar la festa en els propers anys.

Dijous 15 de juliol ha de ser una gran festa d’estiu del llibre.

Col·labora-hi! T’hi esperem!

Cambra del Llibre de Catalunya

Barcelona, 29 de juny de 2021