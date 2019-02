Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de febrer de 2019

L’Editorial SDRCA ha editat, publicat i distribuït 10 llibres de diferents temàtiques africanes. Es va començar (2011) amb un recull d’articles sobre la vida quotidiana al Camerun: “Cameroun, un melting pot.”

Els articles els van escriure 5 articulistes de Yaünde a l’estil periodístic. Tan gran ha estat l’èxit que encara ara resulta el primer del rànquing de llibres baixats el 2018

S’han baixat durant l’any passat 4.504 exemplars. El 28,70% és d’aquest primer llibre, seguit molt a la vora “Nous horitzons d’Àfrica”” amb el 27,23% de tots els exemplars. Un tercer llibre “Jussà, l’últim país del món” ha estat escollit amb un 10,50% dels casos

Els menys vistos són “Euràfrica” i “Llibre blanc del comerç amb Àfrica”, llibres de mots i nombres, els menys desitjats (encara no un 2% cadascun) quan haurien de ser dels importants. En un glaó més són ells llibres relatius a la salut: “Sanitat a l’Àfrica” i “Maladies” al voltant d’un 6% cadascun

Estic molt content de l’èxit que tenen els nostres llibres, però em molesta que coses tan importants, i interrelacionades entre si, com la sanitat i el comerç estiguin mig oblidades

Em deia fa anys una voluntària que els països d’Àfrica eren tan països com els europeus. S’han de valorar els països per un munt de coses, però per aquesta raó, encara que hi hagi països africans que s’estan desenvolupant bé, n’hi ha molts altres que són a les beceroles

No hem de baixar la guàrdia per tal com va passant avui dia amb l’ebola al Congo. Els diaris en parlen escadusserament tot per fer un escenari d’una extrema gravetat. En aquests mesos la SDRCA està redactant un nou llibre de salut:”Health Care in Africa”

Tots els qui hi vulgueu col·laborar teniu les portes ben obertes