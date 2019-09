Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de setembre de 2019

Ara fa temps que la revista Sàpiens contemplava un fet insòlit de Barcelona. Es veu que hi havia proporcionament més africans que no pas ara. Aquests africans eren esclaus però se’n va perdre la pista

El diari ara.cat fa pocs dies que titulava: “El 63% d’immigrants amb feina treballen de manera irregular”. Això indica que l’esclavitud encara persisteix

Des del nostre punt de vista europeu, el poble detesta dos fenòmens especialmente crus, l’esclavatge que vam ocasionar i el colonialisme que vam provocar

A diferència dels afroamericans, els negroafricans no consideren gaire greu l’esclavitud, probablement perquè no la van tastar, però tot el continent africà s’alçà contra el colonialisme

Com es pot veure tant l’esclavitud com el colonialisme persistiesen en formes més suavitzades. Que es pagui malamente els negroafricans no té atre objecte que no aixequin el cap. El colonialisme és evident a tot Àfrica des de posicions del tot descarades

Font: ara.cat