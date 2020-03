Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de març de 2020

Tenia pocs anys quan la meva mare em va regalar un llibre fascinant sobre els Estats Units d’Amèrica. És un llibre gran, molt il·lustrat, que sempre em ve a la memòria

No vaig poder interioritzat el terme “llibertat” fins que vaig fer cap a aquest país tan desconegut per molts. El concepte “llibertat” és un bé molt preuat per tots els americans

La llibertat americana rau en el propi individu. Només sota aquest motlle, es poden signar compromisos amb d’altres individualitats. Els compromisos signats sota aquesta característica llibertat individual i inalienable tenen uns fruits poderosos

Quan naixem, quan sortim del cos de la nostra mare descobrim de sobte la nostra llibertat. Aquest descobriment no ens deixa pas indiferents, tenim por, por que la nostra mare ens fa passar tot embolicant-nos amb els seus braços

No sé si puc expressar bé les meves idees, però determinar amb exactitud el que és la llibertat ens costarà d’entendre durant molt de temps

Els pares intentem protegir la llibertat de les nostres filles i fills fins i tot quan hagin triat un camí per a la seva vida personal

No podem ser lliures amb aquest coronavirus campant al seu aire. Per tant, és l’hora de foragitar-lo de les nostres vides perquè d’altra manera no serem lliures

És en aquests moments quan ens podem adonar més que mai que hem de poder fer ús de la nostra llibertat individual i dels compromisos que haguem signat al nostre voltant

Aquesta és la gran lluita de la Humanitat: ser lliures. Com es pot entendre la llibertat no és fer el que ens doni la gana sinó ser fidels amb els millors compromisos que haguem signat amb el nostre entorn

Els processos de formació segueixen aquestes pautes de reconeixement propi. Ningú és millor que ningú perquè cadascun de nosaltres té com a pròpia la llibertat

Per tant, hem de lluitar junts contra aquesta xacra. Tothom està autoritzat a fer-ne les seves pròpies consideracions amb tota llibertat

L’eina més valuosa que tenim enfront del virus és la nostra llibertat. Hi ha persones que consideren que d’altres no són prou intel·ligents per a fer front a aquest compromís social. Fals: llevat de casos de malaltia, l’espècie humana té característiques equivalents

Quan falla tot plegat ? Quan no es té prou informació. La formació permet a l’individu anar més enllà i inferir solucions gràcies a unes estructures mentals molt semblants

Tot això us ho dic perquè us sentiu capaços d’aportar les vostres pròpies conclusions allà on sigui. I, perquè ningú se senti menystingut en aquesta crisi sense precedents

El més dur encara ha d’arribar perquè, què passarà el dia després ? Hi ha gent que ha començat a veure “oportunitats” a partir d’aquest dia. Quants n’hi haurà que voldran actuar com a depredadors ? Ull viu, les temptacions són enormes

Arribat aquest dia, tothom té la llibertat de sentir-se lliure i de defensar com bonament pugui, amb l’ajut de les autoritats, la seva llibertat