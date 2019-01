Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de gener de 2019

Vaig conèixer un senegalèss amb qui tenia tracte freqüent. Al voltant d’una taula d’una terrassa de bar parlàvem sobre diferents temes

Parla un francès molt bo. Com a conseqüència ell s’ha esforçat a parlar un bon castellà. Preguntat per saber parlar en català, ell equipara el castellà amb el francès perquè són les llengües oficials d’Espanya i del Senegal, respectivament

Preguntat per wòlof, confessa que és la seva llengua materna a l’igual que el meu català. Diu que no vol fer-se embolics entre el castellà i el català

Trobareu molts africans amb aquest model de comunicació. Són sovint els africans de comarques els qui us parlaran en un bon català

L’idioma wòlof o volofo és una llengua parlada al Senegal i Gàmbia, llengua nadiua de l’ètnia wòlof i usada secundàriament a la regió. Té una mica més de quatre milions de parlants nadius i el nombre total de parlants incloent com a segona llengua està entre els tretze i els divuit milions.

És l’idioma més parlat al Senegal, i és parlat a part dels wòlof (que representen el 40% de la població) per altres senegalesos.

Al voltant del 40% (uns 3,2 milions de persones) de la població del Senegal parla wòlof com a llengua materna. Un altre 40% el té com a segona llengua. En tota la regió entre Dakar i Saint-Louis, i també a l’oest i sud-oest de Kaolack, la major part de la població parla wòlof. En Casamance i en l’oest del Senegal s’utilitza el wòlof juntament amb el mandinca i el diola. L’idioma oficial del Senegal és el francès.

A Gàmbia al voltant del 15% de la població (unes 200 000 persones) té el wòlof com a llengua materna, però aquesta llengua té una influència molt més gran per la seva importància a la capital, Banjul, on el 50% de la població l’utilitza com a primera llengua. En Serrekunda, la ciutat més gran de Gàmbia, només hi ha unes poques persones d’ètnia wòlof, però l’idioma és parlat per aproximadament el 90% de la població. Cada vegada més, els joves d’un altre origen ètnic l’utilitzen com a primera llengua.

El wòlof està adquirint major influència a Gàmbia, en part a causa de la seva associació amb la música mbalax i la cultura popular del Senegal. En Banjul i Serrekunda, el wòlof ha aconseguit l’estatut de lingua franca i és molt més parlat que el mandinca; a les províncies, però, el mandinca segueix sent la llengua principal. L’idioma oficial de Gàmbia és l’anglès. Altres idiomes, com el mandinca (que parla el 40% de la població), el wòlof (el 15%) i el fula (el 15%), tenen reconeixement oficial, tot i que no s’utilitzen en l’educació.

A Mauritània, al voltant d’un 7% (aproximadament 185 000 persones) de la població parla wòlof. En aquest país, s’utilitza només en les regions costaneres del sud. L’idioma oficial de Mauritània és l’àrab; el francès s’utilitza com a lingua franca.

Històricament, l’expansió dels wòlof a l’Àfrica Occidental va estar unida als processos històrics i demogràfics que van portar a la formació de l’imperi Jolof (s. XIV-XVI).

Aquest inventari és molt similar al del fula, on a més hi ha una sèrie de implosivas en algunes varietats i una oclusiva glotal.

L’alfabet wòlof és recent i va ser inventat el 1960 per Asane Faye, president del Moviment dels Professors de Llengua Africans. Té fortes influències de l’àrab, ja que era l’alfabet utilitzat, juntament amb el llatí, abans de Asane Faye. De l’àrab pren la direcció d’escriptura (de dreta a esquerra) i les dues formes dels 25 caràcters del wòlof, inicial i no inicial. Com a curiositat, se’l cita entre les llengües que, igual que el castellà, també té en el seu alfabet la lletra Ñ.

El nom posseeix gènere gramatical en forma de classes nominals, de manera que adscripció de cada nom a cada un dels vuit possibles “gèneres” depèn de criteris semàntics més o menys estrictes. També hi ha distincions de nombre entre singular i plural.

Els verbs en general presenten formes de perfecte i imperfecte, i exhibeix poques formes diferents. La conjugació verbal es duu a terme bàsicament mitjançant verbs auxiliars que precedeixen al verb lèxic i marquen la persona, el nombre, el temps i la polaritat (afirmativa / negativa).

Respecte a l’ordre sintàctic, normalment el modificador segueix al modificat i així, l’ordre de la frase és SVO, (subjecte, verb, objecte), el nom precedeix l’adjectiu que el qualifica, i igualment els determinants van darrere del nom al que determinen.

Font: wikipedia