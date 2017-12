Llengües vives

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de desembre de 2017

En una entrevista a la PIMEC em van retreure perquè teníem en cartera l’ensenyament de llengües africanes. La persona deia amb conya que potser es podria vendre més a l’Àfrica, però sabem que hi pot arribar un comerç bo, millor, i de proximitat

La SDRCA ha inclòs en el seu repertori de llengües africanes per a raó de cultura. Que mai ningú pensi que aquestes llengües són inferiors a les nostres

Com que la SDRCA té vocació africana, mantindrà aquests cursos (aula.sdrca.es). Una iniciativa de la SDRCA, projectada a l’Acadèmia de Llengües Africanes (ACALAN) a Bamako, es que es normalitzi l’escriptura a tot el continent.

Es tracta d’expresar amb lletres els mateixos fonemes corresponents. Això aniria molt bé per enaltir la Unió Africana. En un altre ordre de coses és que la SDRCA ha trobat la porta oberta de l’Associació Africana d’Universitats a Accra amb una sèrie de condicions

Per eludir la situació només ens falten alumnes perquè tenim un grapat de matèries per ensenyar, considerem com a llenües d’ensenyament l’anglès, el castellà, el català, el francés i el portuguès. En un futur podríem expressar-nos en àrab clàssic

La reescriptura segons fonemes es podria començar a fer amb topònims, i en un segon cas en l’onomàstica. No és tan difícil com pot arribar-se a pensar. Només és una cosa de voluntat per part d’ACALAN, l’acadèmia africana de les llengües

Un altre cas és reactivar l’ensenyament de la llengua amaziga, que té el seu propi alfabet. En aquest cas per reforçar els coneixements del jovent d’ascendència amaziga, com és el cas se les altres llengües africanes

En el tema de les llengües africanes hi ha una feinada immensa

La SDRCA ja ha fet classes a Zimbàbue i al Camerun sobretot de recursos humans amb un èxit molt important (aula.sdrca.es). També ha inaugurat l’aula de llengües (http://www.sdrca.es/activitats/aula-de-llengues/). Si consulteu aquesta aula, de seguida sabreu el que esperem de vosaltres en llengües africanes (cosa us és fàcil de fer)

Les nostres propostes van només encaminades perquè els africans guanyin consideració. També s’ensenyen llengües europees: anglès, castellà, català, francès, galaicoportuguès, italià, portuguès

Amb la majoria d’aquestes llengües podeu viatjar pet tot l’Àfrica sense complexos. Considerem també l’ensenyament de l’àrab clàssic, però això ho deixem un poc més per endavant. Només tenim petits problemes tècnics per activat aquesta llengua tan important a l’Àfrica