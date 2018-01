Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de gener de 2018

Les lleis físiques són inalterables, perduren fins els confins dels nostres orígens, des dels nostres més allunyats avantpassats. Qui pot qüestionar la llei de la gravetat ? Qui pot qüestionar que la massa és energia ? En podríem escriure una gran enciclopèdia de toms voluminosos perquè aquestes lleis científiques planen sobre la Terra des de sempre

Hi ha una altra família de lleis escrites perquè s’apliquin sobre persones. Són les lleis del Dret, que no asseguren la seva pervivència al llarg de la Història. Són lleis per governar la societat, però la societat muta

En aquest sentit, el règim equatoguineà va acabar amb la invocació de les lleis franquistes donant pas a un buit transitori. La major part dels països africans invoquen al Dret de les seves potències colonials

Cal tenir en compte que legislar no és només escriure lleis sinó que cal que cada llei estigui governada per un tempo, un ritme que ve determinat per l’evolució de les societats. En efecte, les lleis humanes necessiten d’un context tot i que les nostres lleis es basen en bona part en el Dret romà

Una llei escrita en qualsevol país europeu pot acabar essent un despropòsit en algun país africà i, a l’inrevés, una llei escrita a l’Àfrica pot arribar a ser un despropòsit a Europa

Sovint aquestes lleis no són perennes perquè l’evolució social les fa obsoletes. Absolutamentes tots els països tenen les seves lleis que estan condicionades pels seus sistemes polítics

Només algunes lleis són d’aplicació universal. El dret a la vida potser és un dels més desenvolupats que hi ha, però amb discordàcies entre països. La declaració universal dels Drets humans és un marc que permet legislar, però no tothom s’ho pren al peu de la lletra

Les lleis s’escriuen per a tots els membres d’una comunitat tant hi fa que el món estigui dividit en món rural i món urbà tot i que són contextos molt diferents. Els països africans mostren una gran diferència entre aquests dos móns malgrat que moltes persones s’hi desplacin amb certa freqüència, però ambós tenen influències dels altres