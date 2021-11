Posted by

Grup Enciclopèdia, 9 de novembre de 2021

A Nit americana (Viena Edicions) la Blanca mira enrere i es pregunta per què l’amor, sobretot el que no reps, fa tant de mal. Potser la vida de la Blanca ho ha estat sempre, una nit americana. Una mentida, una falsedat, un engany… i, potser, això ha de canviar.

