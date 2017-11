Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de novembre de 2017

Fa poc que el Sudan era el país més gran d’Àfrica, però la seva superfície va minvar quan hi ha hagué la segregació del Sudan del Sud (2011). Entre els països més grans de l’Àfrica hi ha Algèria i la República Democràtica del Congo, capital Kinshasa

La superfície del Congo correspon al 52% de la total de la Unió Europea. Els habitants del Congo equivalen al 16% dels de la Unió Europea. L’IDH del Congo és de 0,435, però el de la Unió Europea és del 0,876

La situació actual és una mera herència colonial perquè no hi ha manera de posar-hi ordre. Quan l’actual Joseph Kabila va assumir la presidència del Congo, tot feia pensar que tenia totes les eines necessàries per recompondre el país, però tot es va esvair de mica en mica

Actualment, Joseph Kabila és un de tants governants que no són capaços de reconstruir el país després de la guerra dels 5 milions de morts, la gran majoria de gana

Des de Kinshasa, situada a tocar de l’Atlàntic, no es va poder donar governabilitat a aquest imnmens país. He conegut congolesos, però cap s’ha sabut desfer d’aquell tic colonial existent en les seves ments

És curiós com es pugui governar des de costa atlàntica l’Extrem Orient on s’exploten grans quantitats de minerals, molt sovint de forma arcaica

Hi ha activistes que estan en contra de l’explotació del coltan, destinat a la indústria electrònica, perquè es veu que les extraccions dels minerals es fan amb les mínimes condicions de seguretat dels qui hi treballen

Amb el Congo es podria parlar d’un continent dins un continent. La vox populi l’anomena encara Congo belga. No crec que hi hagi gaire països que vulguin recordar el seu nom la seva potència colonial. De totes maneres, l’esperit congolès s’ha contaminat notablement de l’esperit colonial

Com gairebé tot l’Àfrica colonitzada, la gent manté per bé i per mal l’esperit colonitzador